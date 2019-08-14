Зірваний купол з церкви УПЦ МП і повалені дерева: негода вдарила по Україні – фото, відео

Напередодні, 13 серпня, у кількох областях України можна було спостерігати значне погіршення погодних умов. Внаслідок сильних поривів вітру тут пошкодило та подекуди навіть зірвало покрівлю з будинків. Крім того, буревій повалив дерева.

Як пише місцеве видання "Ільдана", у Тальянках буревій частково позносив шифер на приміщенні школи та коледжу, а також на кількох будинках. Також було повалено багато дерев і обірвано лінії електропередач.

Важливо! Дощ, град і сильний вітер в Україні зривали дахи і знеструмлювали села: де постраждали найбільше

Наслідки буревію у Тальнівицькому районі Черкаської області: відео

Наробила негода лиха й у Майданецькому та Зеленькові, що розташовуються також у цьому районі. В останньому селі, зокрема, зірвало купол із церкви Московського патріархату.

Схожі наслідки урагану, а саме розкриті дахи та відсутність електроенергії, могли спостерігати й жителі Корюківського району Чернігівської області.

Наслідки негоди у Корюківському районі Чернігівщини / Фото "Сусіди. City"

За словами рятувальників внаслідок негоди ніхто не постраждав. Суму збитків наразі уточнюють.

Вирувала негода й на Рівненщині. У Зaрiчнoму тa Мурaвинi за менш ніж 10 хвилин повалило дерева та позривало дахи, передає "Крапка".

Наслідки негоди на Рівненщині

Неспокійно було 13 серпня й на Буковині – Чернівецьку область накрила сильна гроза, а у місті Сторожинець випав потужний град розміром з яйце.

Також внаслідок зливи затопило містечко Заставна та відповідно паралізувало рух. Як пише Zastavna.net, могутній вітер ще й ледь не завалив тутешні дерева. Якого лиха накоїв буревій, поки остаточно невідомо.

Потужна злива у містечку Заставна на Буковині: дивіться відео