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      Зірваний купол з церкви УПЦ МП і повалені дерева: негода вдарила по Україні – фото, відео

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      Внаслідок негоди у багатьох містечках України позривало дахи
      Внаслідок негоди у багатьох містечках України позривало дахи / "Сусіди. City"

      Напередодні, 13 серпня, у кількох областях України можна було спостерігати значне погіршення погодних умов. Внаслідок сильних поривів вітру тут пошкодило та подекуди навіть зірвало покрівлю з будинків. Крім того, буревій повалив дерева.

      Як пише місцеве видання "Ільдана", у Тальянках буревій частково позносив шифер на приміщенні школи та коледжу, а також на кількох будинках. Також було повалено багато дерев і обірвано лінії електропередач.

      Важливо! Дощ, град і сильний вітер в Україні зривали дахи і знеструмлювали села: де постраждали найбільше

      Наслідки буревію у Тальнівицькому районі Черкаської області: відео 

      Наробила негода лиха й у Майданецькому та Зеленькові, що розташовуються також у цьому районі. В останньому селі, зокрема, зірвало купол із церкви Московського патріархату.

      Схожі наслідки урагану, а саме розкриті дахи та відсутність електроенергії, могли спостерігати й жителі Корюківського району Чернігівської області. 

      Наслідки негоди у Корюківському районі Чернігівщини / Фото "Сусіди. City"

      За словами рятувальників внаслідок негоди ніхто не постраждав. Суму збитків наразі уточнюють. 

      Вирувала негода й на Рівненщині. У Зaрiчнoму тa Мурaвинi за менш ніж 10 хвилин повалило дерева та позривало дахи, передає "Крапка". 

       

      Наслідки негоди на Рівненщині 

      Неспокійно було 13 серпня й на Буковині – Чернівецьку область накрила сильна гроза, а у місті Сторожинець випав потужний град розміром з яйце.

      Також внаслідок зливи затопило містечко Заставна та відповідно паралізувало рух. Як пише Zastavna.net, могутній вітер ще й ледь не завалив тутешні дерева. Якого лиха накоїв буревій, поки остаточно невідомо.

      Потужна злива у містечку Заставна на Буковині: дивіться відео 

       

      негода в україні: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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