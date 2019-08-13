На Буковині випав потужний град розміру з яйце: фото та відео

Чернівецьку область накрила сильна гроза. Унаслідок негоди місцями обірвався зв’язок і зникла електроенергія. Град пошкодив машини, будинки та знищив урожай.

У райцентрі Сторожинець сильний дощ із градом розпочався близько 19:00 і тривав майже 40 хвилин, пишуть місцеві ЗМІ.

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У центрі Сторожинця негода пошкодила навіть світлофори.



Град пошкодив автомобілі/ Фото: "Молодий буковинець"



Негода понищила вікна/ Фото: "Чернівецький промінь"

У Чернівцях внаслідок зливи частково підтопило вулицю Головну в районі обласної друкарні.



Злива з градом падала близько 40 хвилин/ Фото: "Молодий буковинець"



Розмір граду і справді вражає/ Фото: "Молодий буковинець"

Раніше ДСНС у Чернівецькій області попереджала про погіршення погоди. За прогнозами Чернівецького гідрометцентру, очікувалося посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів в секунду. До речі на Київ теж насувається негода.

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