На Буковині випав потужний град розміру з яйце: фото та відео
Чернівецьку область накрила сильна гроза. Унаслідок негоди місцями обірвався зв’язок і зникла електроенергія. Град пошкодив машини, будинки та знищив урожай.
У райцентрі Сторожинець сильний дощ із градом розпочався близько 19:00 і тривав майже 40 хвилин, пишуть місцеві ЗМІ.
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У центрі Сторожинця негода пошкодила навіть світлофори.
Град пошкодив автомобілі/ Фото: "Молодий буковинець"
Негода понищила вікна/ Фото: "Чернівецький промінь"
У Чернівцях внаслідок зливи частково підтопило вулицю Головну в районі обласної друкарні.
Злива з градом падала близько 40 хвилин/ Фото: "Молодий буковинець"
Розмір граду і справді вражає/ Фото: "Молодий буковинець"
Раніше ДСНС у Чернівецькій області попереджала про погіршення погоди. За прогнозами Чернівецького гідрометцентру, очікувалося посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів в секунду. До речі на Київ теж насувається негода.
На Буковині випав сильний град: дивіться відео
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