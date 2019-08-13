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      На Буковині випав потужний град розміру з яйце: фото та відео

      596 Читать новость на русском
      На Буковині випав сильний град
      На Буковині випав сильний град / promin.cv.ua

      Чернівецьку область накрила сильна гроза. Унаслідок негоди місцями обірвався зв’язок і зникла електроенергія. Град пошкодив машини, будинки та знищив урожай.

      У райцентрі Сторожинець сильний дощ із градом розпочався близько 19:00 і тривав майже 40 хвилин, пишуть місцеві ЗМІ.

      Важливо: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      У центрі Сторожинця негода пошкодила навіть світлофори.

      град буковина чернівці
      Град пошкодив автомобілі/ Фото: "Молодий буковинець"

      гроза погода буковина чернівці град
      Негода понищила вікна/ Фото: "Чернівецький промінь"

      У Чернівцях внаслідок зливи частково підтопило вулицю Головну в районі обласної друкарні.

      град чернівці негода погода
      Злива з градом падала близько 40 хвилин/ Фото: "Молодий буковинець"

      град чернівці буковина дощ злива негода погода
      Розмір граду і справді вражає/ Фото: "Молодий буковинець"

      Раніше ДСНС у Чернівецькій області попереджала про погіршення погоди. За прогнозами Чернівецького гідрометцентру, очікувалося посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів в секунду. До речі на Київ теж насувається негода.

      На Буковині випав сильний град: дивіться відео

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      blog_ava
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      13 серпня
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      Теги: Новини України Новини Чернівців Негода в Україні Погода
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