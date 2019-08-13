Прогноз погоди на 14 серпня: спека поступово покидає Україну

Погода в Україні у середу, 14 серпня, буде спекотною на Сході, Півдні та у центральній частині країни. На Заході відчутно похолодає.

Наталка Діденко зазначає, що упродовж дня на Заході температура повітря буде від +19 до +24 градусів тепла. Проте на Тернопільщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області буде спекотніше – +26...+29 градусів тепла.

Важливо: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

Послабне спека у північних областях України. Завтра там очікується від +28 до +32 градусів тепла.

Атмосферний фронт, пов'язаний із локальним циклоном Zorro, зумовить грозові дощі на Заході та дотягне до Житомирщини й північних районів Київщини.

Тут ще й посилюватиметься періодично південно-західний вітер,

– додала Діденко.

У середу, 14 серпня, у Києві буде досить спекотно – +30...+32 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що у столиці також падатиме дощ, ймовірно буде гроза.

Прогноз погоди на середу, 14 серпня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +30…+32

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +21…+23

Рівне – +22…+24

Житомир – +28…+30

Вінниця – +30…+32

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +31…+33

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +29…+31

Суми – +30…+32

Полтава – +32…+34

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +30…+32

Харків – +31…+33

Київ – +30…+32



Прогноз погоди на 14 серпня від Укргідрометцентру