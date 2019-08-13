Прогноз погоди на 14 серпня: спека поступово покидає Україну
Погода в Україні у середу, 14 серпня, буде спекотною на Сході, Півдні та у центральній частині країни. На Заході відчутно похолодає.
Наталка Діденко зазначає, що упродовж дня на Заході температура повітря буде від +19 до +24 градусів тепла. Проте на Тернопільщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області буде спекотніше – +26...+29 градусів тепла.
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Послабне спека у північних областях України. Завтра там очікується від +28 до +32 градусів тепла.
Атмосферний фронт, пов'язаний із локальним циклоном Zorro, зумовить грозові дощі на Заході та дотягне до Житомирщини й північних районів Київщини.
Тут ще й посилюватиметься періодично південно-західний вітер,
– додала Діденко.
У середу, 14 серпня, у Києві буде досить спекотно – +30...+32 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що у столиці також падатиме дощ, ймовірно буде гроза.
Прогноз погоди на середу, 14 серпня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +30…+32
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +21…+23
Рівне – +22…+24
Житомир – +28…+30
Вінниця – +30…+32
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +31…+33
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +29…+31
Суми – +30…+32
Полтава – +32…+34
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +30…+32
Харків – +31…+33
Київ – +30…+32
Прогноз погоди на 14 серпня від Укргідрометцентру