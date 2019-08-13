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      Прогноз погоди на 14 серпня: спека поступово покидає Україну

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      Погода 14 серпня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 14 серпня / pinterest.ru

      Погода в Україні у середу, 14 серпня, буде спекотною на Сході, Півдні та у центральній частині країни. На Заході відчутно похолодає.

      Наталка Діденко зазначає, що упродовж дня на Заході температура повітря буде від +19 до +24 градусів тепла. Проте на Тернопільщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області буде спекотніше – +26...+29 градусів тепла.

      Важливо: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Послабне спека у північних областях України. Завтра там очікується від +28 до +32 градусів тепла.

      Атмосферний фронт, пов'язаний із локальним циклоном Zorro, зумовить грозові дощі на Заході та дотягне до Житомирщини й північних районів Київщини.

      Тут ще й посилюватиметься періодично південно-західний вітер,
      – додала Діденко.

      У середу, 14 серпня, у Києві буде досить спекотно – +30...+32 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що у столиці також падатиме дощ, ймовірно буде гроза.

      Прогноз погоди на середу, 14 серпня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +30…+32

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +28…+30

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +32…+34

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +31…+33

      Черкаси – +30…+32

      Чернігів – +29…+31

      Суми – +30…+32

      Полтава – +32…+34

      Дніпро – +31…+33

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +31…+33

      Київ – +30…+32

      погода 14 серпня україна прогноз
      Прогноз погоди на 14 серпня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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