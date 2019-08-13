Прогноз погоды на 14 августа: жара постепенно покидает Украину

Погода в Украине в среду, 14 августа, будет жаркой на Востоке, Юге и в центральной части страны. На Западе ощутимо похолодает.

Наталья Диденко отмечает, что в течение дня на Западе температура воздуха будет от +19 до +24 градусов тепла. Однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет жарче – +26...+29 градусов тепла.

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Ослабнет жара в северных областях Украины. Завтра там ожидается от +28 до +32 градусов тепла.

Атмосферный фронт, связанный с локальным циклоном Zorro, обусловит грозовые дожди на Западе и дотянет до Житомирщины и северных районов Киевщины.

Здесь еще и будет усиливаться периодически юго-западный ветер,

– добавила Диденко.

В среду, 14 августа, в Киеве будет довольно жарко – +30...+32 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что в столице также будет падать дождь, вероятно, будет гроза.

Прогноз погоды на среду, 14 августа, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +28...+30

Винница – +30...+32

Одесса – +30...+32

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +29...+31

Сумы – + 30 ... + 32

Полтава – +32...+34

Днепр – +31...+33

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +30...+32

Харьков – +31...+33

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на 14 августа от Укргидрометцентра