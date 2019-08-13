Прогноз погоды на 14 августа: жара постепенно покидает Украину
Погода в Украине в среду, 14 августа, будет жаркой на Востоке, Юге и в центральной части страны. На Западе ощутимо похолодает.
Наталья Диденко отмечает, что в течение дня на Западе температура воздуха будет от +19 до +24 градусов тепла. Однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет жарче – +26...+29 градусов тепла.
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Ослабнет жара в северных областях Украины. Завтра там ожидается от +28 до +32 градусов тепла.
Атмосферный фронт, связанный с локальным циклоном Zorro, обусловит грозовые дожди на Западе и дотянет до Житомирщины и северных районов Киевщины.
Здесь еще и будет усиливаться периодически юго-западный ветер,
– добавила Диденко.
В среду, 14 августа, в Киеве будет довольно жарко – +30...+32 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что в столице также будет падать дождь, вероятно, будет гроза.
Прогноз погоды на среду, 14 августа, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +30...+32
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +21...+23
Ровно – +22...+24
Житомир – +28...+30
Винница – +30...+32
Одесса – +30...+32
Николаев – +32...+34
Херсон – +31...+33
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +29...+31
Сумы – + 30 ... + 32
Полтава – +32...+34
Днепр – +31...+33
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +30...+32
Харьков – +31...+33
Киев – +30...+32
Прогноз погоды на 14 августа от Укргидрометцентра