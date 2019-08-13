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      Прогноз погоды на 14 августа: жара постепенно покидает Украину

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      Погода 14 августа 2019 Украины – какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 14 августа / pinterest.ru

      Погода в Украине в среду, 14 августа, будет жаркой на Востоке, Юге и в центральной части страны. На Западе ощутимо похолодает.

      Наталья Диденко отмечает, что в течение дня на Западе температура воздуха будет от +19 до +24 градусов тепла. Однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет жарче – +26...+29 градусов тепла.

      Важно: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду

      Ослабнет жара в северных областях Украины. Завтра там ожидается от +28 до +32 градусов тепла.

      Атмосферный фронт, связанный с локальным циклоном Zorro, обусловит грозовые дожди на Западе и дотянет до Житомирщины и северных районов Киевщины.

      Здесь еще и будет усиливаться периодически юго-западный ветер,
      – добавила Диденко.

      В среду, 14 августа, в Киеве будет довольно жарко – +30...+32 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что в столице также будет падать дождь, вероятно, будет гроза.

      Прогноз погоды на среду, 14 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +27...+29

      Львов – +20...+22

      Ивано-Франковск – +28...+30

      Тернополь – +25...+27

      Черновцы – +30...+32

      Хмельницкий – +27...+29

      Луцк – +21...+23

      Ровно – +22...+24

      Житомир – +28...+30

      Винница – +30...+32

      Одесса – +30...+32

      Николаев – +32...+34

      Херсон – +31...+33

      Симферополь – +29...+31

      Кропивницкий – +31...+33

      Черкассы – +30...+32

      Чернигов – +29...+31

      Сумы – + 30 ... + 32

      Полтава – +32...+34

      Днепр – +31...+33

      Запорожье – +30...+32

      Донецк – +29...+31

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +31...+33

      Киев – +30...+32

      погода 14 серпня україна прогноз
      Прогноз погоды на 14 августа от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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