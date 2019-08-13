На Буковине выпал мощный град размером с яйцо: фото и видео
Черновицкую область накрыла сильная гроза. Вследствие непогоды местами оборвалась связь и исчезла электроэнергия. Град повредил машины, дома и уничтожил урожай.
В райцентре Сторожинец сильный дождь с градом начался около 19:00 и продолжался почти 40 минут, пишут местные СМИ.
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В центре Сторожинца непогода повредила даже светофоры.
Град повредил автомобили / Фото: "Молодой буковинец"
Непогода уничтожила окна / Фото: "Черновицкий луч"
В Черновцах в результате ливня частично затопило улицу Главную в районе областной типографии.
Ливень с градом падал около 40 минут / Фото: "Молодой буковинец"
Размер града действительно впечатляет / Фото: "Молодой буковинец"
Ранее ГСЧС в Черновицкой области предупреждала об ухудшении погоды. По прогнозам Черновицкого гидрометцентра, ожидалось усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Кстати, на Киев тоже надвигается непогода.
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