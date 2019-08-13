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      На Буковине выпал мощный град размером с яйцо: фото и видео

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      На Буковине выпал сильный град
      На Буковине выпал сильный град / promin.cv.ua

      Черновицкую область накрыла сильная гроза. Вследствие непогоды местами оборвалась связь и исчезла электроэнергия. Град повредил машины, дома и уничтожил урожай.

      В райцентре Сторожинец сильный дождь с градом начался около 19:00 и продолжался почти 40 минут, пишут местные СМИ.

      Важно: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду

      В центре Сторожинца непогода повредила даже светофоры.

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      Град повредил автомобили / Фото: "Молодой буковинец"

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      ​Непогода уничтожила окна / Фото: "Черновицкий луч"

      В Черновцах в результате ливня частично затопило улицу Главную в районе областной типографии.

      град чернівці негода погода
      Ливень с градом падал около 40 минут / Фото: "Молодой буковинец"

      град чернівці буковина дощ злива негода погода
      Размер града действительно впечатляет / Фото: "Молодой буковинец"

      Ранее ГСЧС в Черновицкой области предупреждала об ухудшении погоды. По прогнозам Черновицкого гидрометцентра, ожидалось усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Кстати, на Киев тоже надвигается непогода.

      На Буковине выпал сильный град: смотрите видео

      Как будет завтра: Прогноз погоды на 14 августа: жара постепенно покидает Украину​

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Новости Черновцов
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