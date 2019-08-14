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      Дощ, град і сильний вітер в Україні зривали дахи і знеструмлювали села: де постраждали найбільше

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      Негода в Україні наробила біди
      Негода в Україні наробила біди / Ілюстративне фото (pixabay)

      Українські рятувальники протягом доби 13 серпня екстрено виїжджали 1 тисячу 995 разів та врятували життя 18 людям. Попри це негода в країні змогла наробити біди – через сильний дощ, грози, град та поривчастий вітер 205 населених пунктів знеструмлені.

      Надзвичайні ситуації через негоду в Україні виникли у п'яти областях. Найбільше постраждала Чернігівщина – там без електрики 105 населених пунктів. У Львівській таких 40, у Чернівецькій – 26, 24 на Київщині та 10 – у Житомирській області. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

      Читайте також: Сильні грози й вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Окрім знеструмлення, негода завдала й інших неприємностей. Найсильніше їх відчули Чернігівська область та Буковина.

      Чернігівщина

      У Корюківському районі в селі Перелюб вітром знесло 300 квадратних метрів покрівлі школи, а також покрівлю з 25 будинків. У Городнянському районі в селі Ільмівка теж постраждала школа і ще 22 будинки. У Добрянці Ріпкинського району з даху школи знесло ще більше покрівлі – приблизно 400 квадратних метрів. До того ж, зірвало дах з двоповерхового багатоквартирного будинку. На щастя, люди не постраждали.


      Вітер валив дерева просто на будинки на Чернігівщині / Фото cheline.com.ua


      Негода була сильнішою не лише за дерева, а й за залізобетон / Фото       cheline.com.ua

      Чернівецька область

      Град розміром з яйце накрив місто Сторожинець. Понад 700 метрів квадратних дахів розбито, а ще й 30 вікон, майже два кілометри площі дахів місцевих гімназій. З першої школи взагалі знесло 4 тисячі метрів покрівлі. Пошкоджено десятки автомобілів, а кількість будинків, що постраждали від негоди, досі не порахували. Але й тут обійшлося без постраждалих. 

      Буковина
      Град велетенських розмірів випав на Буковині / Фото "Чернівецький промінь"

      12 серпня жахлива негода трапилася на Одещині: багатотонні будинки зносило, мов карткові – детальніше у матеріалі 24 каналу.

      Серпнева негода в Україні
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      Теги: Негода в Україні Новини України ДСНС Надзвичайні ситуації Новини Чернігова Новини Чернівців
      Джерело: 24 канал
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