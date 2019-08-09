Негода не припиняє трусити Україну: потужні вітри і зливи дійшли до Миколаївщини – фото та відео

Потужна негода наробила чимало лиха у декількох областях України. Тепер сильний буревій пронісся Миколаївщиною – вітер валив дерева та зривав дахи.

Повалені дерева падали на дороги та автомобілі, про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївської області. Рятувальники повідомляють, що отримали 20 звернень від місцевих мешканців.

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Місцеві мешканці у соцмережах розповідають – спочатку у місті піднявся штормовий вітер, а за ним прийшла сильна злива. Саме через через сильні пориви вітру почали падати електроопори, а подекуди позривало дахи.



Негода на Миколаївщині/ Джерело: dsns.gov.ua

Окрім цього, дощ затопив дорогу на Нову Одесу. До боротьби із наслідками негоди долучились чергові відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.



Через сильний вітер повиривало дерева/Джерело: dsns.gov.ua

Наслідки негоди на Миколаївщині/Джерело: dsns.gov.ua

Дивіться відео негоди на Миколаївшині:

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Страшна злива накриває Київ другий день поспіль. Цього разу до неї теж доєднався потужний вітер – деякі вулиці перетворилися у ріки. Зливи також наробили лиха на Одещині.