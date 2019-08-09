Непогода не прекращает трясти Украину: мощные ветры и ливни пришли в Николаевщину – фото и видео
Мощная непогода наделала много бед в нескольких областях Украины. Теперь сильный ураган пронесся по Николаевщине – ветер валил деревья и срывал крыши.
Поваленные деревья падали на дороги и автомобили, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области. Спасатели сообщают, что получили 20 обращений от местных жителей.
Важно: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
Местные жители в соцсетях рассказывают – сначала в городе поднялся штормовой ветер, а за ним пришел сильный ливень. Именно из-за сильных порывов ветра начали падать электроопоры, а кое-где сорвало крыши.
Непогода на Николаевщине / Источник: dsns.gov.ua
Кроме этого, дождь затопил дорогу на Новую Одессу. К борьбе с последствиями непогоды присоединились дежурные отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Из-за сильного ветра повырывало деревья / Источник: dsns.gov.ua
Последствия непогоды в Николаевской области/ Источник: dsns.gov.ua
Смотрите видео непогоды на Николаевщине:
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика! (18+)
Страшный ливень накрывает Киев второй день подряд. На этот раз к нему тоже присоединился сильный ветер – некоторые улицы превратились в реки. Ливень также наделал беды в Одесской области.
Выбор редакции
-
Они отдали жизнь за Украину: какими на самом деле были погибшие возле Павлополя морпехисегодня , 01:20
-
Дело "Роттердам+": суд отправил за решетку одного из фигурантов дела9 августа , 22:35
-
Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ9 августа , 22:24