Непогода не прекращает трясти Украину: мощные ветры и ливни пришли в Николаевщину – фото и видео

Мощная непогода наделала много бед в нескольких областях Украины. Теперь сильный ураган пронесся по Николаевщине – ветер валил деревья и срывал крыши.

Поваленные деревья падали на дороги и автомобили, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области. Спасатели сообщают, что получили 20 обращений от местных жителей.

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Местные жители в соцсетях рассказывают – сначала в городе поднялся штормовой ветер, а за ним пришел сильный ливень. Именно из-за сильных порывов ветра начали падать электроопоры, а кое-где сорвало крыши.



Непогода на Николаевщине / Источник: dsns.gov.ua

Кроме этого, дождь затопил дорогу на Новую Одессу. К борьбе с последствиями непогоды присоединились дежурные отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.



Из-за сильного ветра повырывало деревья / Источник: dsns.gov.ua

Последствия непогоды в Николаевской области/ Источник: dsns.gov.ua

Смотрите видео непогоды на Николаевщине:

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Страшный ливень накрывает Киев второй день подряд. На этот раз к нему тоже присоединился сильный ветер – некоторые улицы превратились в реки. Ливень также наделал беды в Одесской области.