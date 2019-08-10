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      Піщана буря накрила цілий район на Запоріжжі: промовисті фото і відео

      82 Читать новость на русском
      Піщана буря накрила Запорізьку область
      Піщана буря накрила Запорізьку область / Фото з Instagram

      Піщана буря 9 серпня накрила чи не увесь Якимівський район у Запорізькій області. Люди, побачивши величезну стіну з піску та пилу, втікали хто куди.

      Вражаючі відео піщаної бурі, що пронеслася курортною Кирилівкою та в селом Максима Горького, публікують очевидці у соціальних мережах.

      Цікаво: У Києві знову вирували буревій і шалена злива: як постраждала столиця внаслідок стихії – відео

      За їхніми словами, негода накрила район надвечір. Усе через сильні пориви вітру у південних областях.

      Усі бігли хто куди. Це дійсно було страшно. Особливо, коли на тебе суне таке незрозуміле, небезпечне і неприємне явище, яке супроводжується шквальним вітром. Ти в ту хвилину не можеш зрозуміти, що відбувається,
      розповіли вони.

      Село Максима Горького накрила піщана буря: відео

      Побачили моторошну стихію і жителі курортного селища Кирилівка, що на березі Азовського моря.

      Піщана буря в Кирилівці: фото

      Піщані бурі зазвичай можна зустріти в посушливих і напівпосушливих регіонах. Шквальний вітер підіймає великі маси піску та пилу з поверхні землі на висоту кількох метрів. Видимість під час бурі значно погіршується.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      9 августа, песочное облако #кирилловка2019

      Допис, поширений maklakova_anna (@diatonika717072)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #кирилловка

      Допис, поширений Надежда Козак (Захарчук) (@nadia_zakharchuk)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вчерашний вечер стал шокирующим для отдыхающих в Кирилловке и всех жителей Акимовского района. Впервые за полвека на регион обрушилась пыльная буря. ⠀ Все вокруг стало грязно-желтого, грязно-розового цвета, ни неба, и пейзажей - люди не видели толком ничего. Самыми страшными для нашего региона были бури 1960, 1969 гг. Также меньших масштабов пыльная буря была в середине 2000-х. @andrey_cbr_ #мелитополь #кирилловка #пыльнаябуря #mv_novosty#melitopol#мелитополь#местныевести#мелитопольскиеведомости#мелитопольскиеновости#новостимелитополя

      Допис, поширений Местные Вести, Мелитополь (@mv_novosty)

       

       

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      Теги: Стихійні лиха Новини Запоріжжя Негода в Україні Новини України
      Джерело: 24 Канал
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