Піщана буря накрила цілий район на Запоріжжі: промовисті фото і відео
Піщана буря 9 серпня накрила чи не увесь Якимівський район у Запорізькій області. Люди, побачивши величезну стіну з піску та пилу, втікали хто куди.
Вражаючі відео піщаної бурі, що пронеслася курортною Кирилівкою та в селом Максима Горького, публікують очевидці у соціальних мережах.
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За їхніми словами, негода накрила район надвечір. Усе через сильні пориви вітру у південних областях.
Усі бігли хто куди. Це дійсно було страшно. Особливо, коли на тебе суне таке незрозуміле, небезпечне і неприємне явище, яке супроводжується шквальним вітром. Ти в ту хвилину не можеш зрозуміти, що відбувається,
– розповіли вони.
Село Максима Горького накрила піщана буря: відео
Побачили моторошну стихію і жителі курортного селища Кирилівка, що на березі Азовського моря.
Піщана буря в Кирилівці: фото
Піщані бурі зазвичай можна зустріти в посушливих і напівпосушливих регіонах. Шквальний вітер підіймає великі маси піску та пилу з поверхні землі на висоту кількох метрів. Видимість під час бурі значно погіршується.