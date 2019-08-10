Піщана буря накрила цілий район на Запоріжжі: промовисті фото і відео

Піщана буря 9 серпня накрила чи не увесь Якимівський район у Запорізькій області. Люди, побачивши величезну стіну з піску та пилу, втікали хто куди.

Вражаючі відео піщаної бурі, що пронеслася курортною Кирилівкою та в селом Максима Горького, публікують очевидці у соціальних мережах.

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За їхніми словами, негода накрила район надвечір. Усе через сильні пориви вітру у південних областях.

Усі бігли хто куди. Це дійсно було страшно. Особливо, коли на тебе суне таке незрозуміле, небезпечне і неприємне явище, яке супроводжується шквальним вітром. Ти в ту хвилину не можеш зрозуміти, що відбувається,

– розповіли вони.

Село Максима Горького накрила піщана буря: відео

Побачили моторошну стихію і жителі курортного селища Кирилівка, що на березі Азовського моря.

Піщана буря в Кирилівці: фото

Піщані бурі зазвичай можна зустріти в посушливих і напівпосушливих регіонах. Шквальний вітер підіймає великі маси піску та пилу з поверхні землі на висоту кількох метрів. Видимість під час бурі значно погіршується.