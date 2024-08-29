Варто зауважити, що під час екстрених відключень графіки не діють.

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У яких областях вводять екстрені відключення

В Укренерго повідомили, що у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та частково Донецькій областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі… Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців,

– додали у ДТЕК.

Яка ситуація в енергосистемі України

Раніше в Укренерго повідомили, що споживання залишається високим через спеку у більшості регіонів України.

Зокрема зранку у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень.

Тож, окрім екстрених відключень, до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у Києві діятимуть три черги відключень одночасно.

Наголосимо, що графіки відключень не діють в тих регіонах, де екстрено вимикають світло. Про скасування аварійних відключень повідомлять додатково.

Довідка. З графіками застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті місцевих обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Енергетики наголосили, що в нашій енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності після 9 масованих атак росіян, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Українців акликають споживати електроенергію ощадливо.