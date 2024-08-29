Апокаліптичного сценарію не буде

Про це розповів глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, енергетики навчились протидіяти тактиці ворога і блекаутів вдасться уникнути.

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Думаю, що наступної зими нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту,

– зазначив Кудрицький.

Якими будуть відключення взимку

Голова "Укренерго" зазначив, що зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку – все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

І оскільки, в компанії завжди прораховують найгірші сценарії, Кудрицький зазначив, що за теплої, зимової погоди, як от 2 – 3 градуси тепла – цілком можливо, що жодних відключень не буде.

Водночас за температури мінус 10 градусів морозу – енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо.

Катастрофи, я впевнений, ми не допустимо. Ми набагато краще готові до зими 2024- 2025 року з погляду транспортної мережі "Укренерго", ніж у 2022–2023 роках. Але про генерацію, безумовно, треба подбати,

– наголошує він.

Чому українська енергосистема сильніша цієї зими

Очільник "Укренерго" також повідомив, що наступної зими додасться важливий фактор, якого не було в попередню зиму – це імпорт електроенергії.

"Буквально декілька місяців оновлений склад регулятора прийняв такі необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на нашому українському ринку і дозволити імпорту заходити в країну", – пояснив Кудрицький.

За його словами, імпорт не заповнюється на 100%, але взимку в України точно буде досить суттєва підтримка від європейських країн.