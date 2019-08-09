Негода вбила жінку на Рівненщині, її онука – у лікарні

Частину України 8 серпня накрили сильні грози зі шквалами вітру. Під час негоди у Рівненській області загинула жінка, а її внучку з травмами доправили до лікарні.

Смертельна пригода трапилася в селі Постійне Костопільського району, пише ДСНС.

Важливо: На Київщині неочікувано випав сніг: фото

Шквальний вітер обірвав лінії електропередач біля будинку і дріт валявся просто на дорозі. Там на нього наступила 82-річна бабуся з 6-річною внучкою, через що обидві отримали ураження електричним струмом. Жінка загинула на подвір’ї одразу, а дитина потрапила у лікарню.

Загалом негода 8 серпня наробила чимало лиха в країні. Через грози у 6 областях знеструмлено 205 населених пунктів. Найбільше постраждала Сумська область, де без світла залишилися жителі 95 міст і сіл, на Київщині таких 38, на Черкащині м 26, на Чернігівщині – 22, на Житомирщині – 21, а на Кіровоградщині – 3.

Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Окрім того, через негоду пошкоджено чимало покрівель будинків, попадали дерева, а в Києві ураган зі зливою перетворив вулиці на ріки.



Що не варто робити під час грози/ інфографіка 24 каналу