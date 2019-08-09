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      Негода вбила жінку на Рівненщині, її онука – у лікарні

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      Через негоду на Рівненщині загинула жінка
      Через негоду на Рівненщині загинула жінка / dsns.gov.ua

      Частину України 8 серпня накрили сильні грози зі шквалами вітру. Під час негоди у Рівненській області загинула жінка, а її внучку з травмами доправили до лікарні.

      Смертельна пригода трапилася в селі Постійне Костопільського району, пише ДСНС.

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      Шквальний вітер обірвав лінії електропередач біля будинку і дріт валявся просто на дорозі. Там на нього наступила 82-річна бабуся з 6-річною внучкою, через що обидві отримали ураження електричним струмом. Жінка загинула на подвір’ї одразу, а дитина потрапила у лікарню.

      Загалом негода 8 серпня наробила чимало лиха в країні. Через грози у 6 областях знеструмлено 205 населених пунктів. Найбільше постраждала Сумська область, де без світла залишилися жителі 95 міст і сіл, на Київщині таких 38, на Черкащині м 26, на Чернігівщині – 22, на Житомирщині – 21, а на Кіровоградщині – 3.

      Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

      Окрім того, через негоду пошкоджено чимало покрівель будинків, попадали дерева, а в Києві ураган зі зливою перетворив вулиці на ріки.

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      Що не варто робити під час грози/ інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Негода в Україні Жертви Рівне ДСНС Діти і неповнолітні Постраждалі
      Джерело: 24 Канал
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