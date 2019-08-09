Непогода убила женщину на Ровненщине, ее внучка – в больнице
Часть Украины 8 августа накрыли сильные грозы со шквалами ветра. Во время непогоды в Ровненской области погибла женщина, а ее внучку с травмами доставили в больницу.
Смертельное происшествие случилось в селе Постийне Костопольского района, пишет ГСЧС.
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Шквальный ветер оборвал линии электропередач возле дома и провод просто валялся на дороге. Там на него наступила 82-летняя бабушка с 6-летней внучкой, из-за чего обе получили поражения электрическим током. Женщина погибла во дворе сразу, а ребенок попал в больницу.
В целом непогода 8 августа наделала немало бед в стране. Из-за грозы в 6 областях обесточены 205 населенных пунктов. Больше всего пострадала одесская область, где без света остались жители 95 городов и сел, на Киевщине таких 38, на Черкасщине – 26, в Черниговской – 22, в Житомирской – 21, а на Кировоградщине – 3.
Сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, из-за непогоды повреждено немало кровель домов, попадали деревья, а в Киеве ураган с ливнем превратил улицы в реки.
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