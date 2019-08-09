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      Непогода убила женщину на Ровненщине, ее внучка – в больнице

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      Из-за непогоды в Ровненской области погибла женщина
      Из-за непогоды в Ровненской области погибла женщина / dsns.gov.ua

      Часть Украины 8 августа накрыли сильные грозы со шквалами ветра. Во время непогоды в Ровненской области погибла женщина, а ее внучку с травмами доставили в больницу.

      Смертельное происшествие случилось в селе Постийне Костопольского района, пишет ГСЧС.

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      Шквальный ветер оборвал линии электропередач возле дома и провод просто валялся на дороге. Там на него наступила 82-летняя бабушка с 6-летней внучкой, из-за чего обе получили поражения электрическим током. Женщина погибла во дворе сразу, а ребенок попал в больницу.

      В целом непогода 8 августа наделала немало бед в стране. Из-за грозы в 6 областях обесточены 205 населенных пунктов. Больше всего пострадала одесская область, где без света остались жители 95 городов и сел, на Киевщине таких 38, на Черкасщине – 26, в Черниговской – 22, в Житомирской – 21, а на Кировоградщине – 3.

      Сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

      Кроме того, из-за непогоды повреждено немало кровель домов, попадали деревья, а в Киеве ураган с ливнем превратил улицы в реки.

      що не можна робити під час грози
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      Теги: Новости Украины Жертвы ГСЧС Непогода в Украине Постраждалі Ровно Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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