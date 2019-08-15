Страшный пожар бушует в Греции: новые фото и видео с места происшествия
Уже несколько дней греческий остров Эвбея страдает от масштабных лесных пожаров. Стихия уже охватила десятки квадратных километров леса, а дымовая завеса протянулась по небу на сотни километров и достигла соседних Афин.
Огонь добрался до четырех населенных пунктов острова. Власти объявили об эвакуации. Люди вынуждены были как можно быстрее покинуть дома, а на пропускных пунктах образовались очереди.
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"Огонь добрался нашего городка Макрималли и нам пришлось быстро бежать. Об этом говорили в спасатели вокруг", – вспомнил местный житель Никос Пертуо.
Стихия охватила десятки квадратных километров леса
Самолеты тушат пожар в Греции
Выгнал огонь с острова также и туристов. Некоторые из них даже не успели забрать в кемпинге свои документы.
Это было очень стихийно. Мы не понимали, что нам делать. Когда мы покидали кемпинг, рецепшн там был закрыт. Там остались наши документы и теперь мы не можем вернуться домой в Италию без них,
– сказала туристка из Италии Лара.
Побороть стихию сейчас пытаются более двухсот пожарных и сотни единиц специальной техники. Густой дым затрудняет работу, а ветры разносят огонь. Помочь Греции решили соседние Италия и Хорватия.
Волонтеры помогают спасти животных в лесу:
Огненное бедствие стало следствием аномальной жары. Температурные показатели с начала недели в регионе пересекли отметку 40 градусов по Цельсию. Жара накрыла не только Грецию, но и все Балканы.
В Министерстве иностранных дел посоветовали украинцам не ездить в опасные регионы, а диаспору там – держаться поближе к воде.
Пожар помогают тушить Италия и Хорватия
Жителей острова Эвбея эвакуировали
Пожар в лесах Греции
Смотрите видео лесного пожара в Греции: