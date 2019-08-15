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      Страшна пожежа вирує у Греції: нові фото та відео з місця події

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      Вже кілька днів грецький острів Евбея потерпає від масштабних лісових пожеж. Стихія вже охопила десятки квадратних кілометрів лісу, а димова завіса простяглась небом на сотні кілометрів та досягла сусідніх Афін.

      Вогонь дістався чотирьох населених пунктів острова. Влада оголосила про евакуацію. Люди змушені були якнайшвидше покинути домівки, а на пропускних пунктах утворилися черги.

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      "Вогонь дістався нашого містечка Макрімаллі і нам довелося швидко тікати. Про це наголошували в рятувальники навколо", – пригадав місцевий житель Нікос Пертуо.

      пожежа греція
      Стихія охопила десятки квадратних кілометрів лісу

      пожежа
      Літаки гасять пожежу у Греції

      Вигнав вогонь з острова також і туристів. Дехто з них навіть не встиг забрати в кемпінгу свої документи.

      Це було дуже стихійно. Ми не розуміли, що нам робити. Коли ми покидали кемпінг рецепшн там був закритий. Там залишились наші документи і тепер ми не можемо повернутися додому в Італію без них,
      – сказала туристка з Італії Лара.

      Побороти стихію зараз намагаються понад дві сотні пожежників, і сотня одиниць спеціальної техніки. Густий дим ускладнює роботу, а вітри розносять вогонь. Допомогти Греції вирішили сусідні Італія та Хорватія. 

      Волонтери допомагають врятувати тварин у лісі:

      Вогняне лихо стало наслідком аномальної спеки. Температурні показники з початку тижня в регіоні перетнули позначку 40 градусів за Цельсієм. Спека накрила не лише Грецію, а й усі Балкани.

      У Міністерстві закордонних справ порадили українцям не їздити в небезпечні регіони, а діаспору там – триматися ближче до води.пожежа греція
      Пожежу допомагають гасити Італія та Хорватія

      пожежа греція
      Жителів острова Евбея евакуювали

      греція пожежа
      Пожежа у лісах Греції

      Дивіться відео лісової пожежі у Греції:

       

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Пожежа Греція Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Хорватія
      Джерело: 24 канал
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