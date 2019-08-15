Страшна пожежа вирує у Греції: нові фото та відео з місця події
Вже кілька днів грецький острів Евбея потерпає від масштабних лісових пожеж. Стихія вже охопила десятки квадратних кілометрів лісу, а димова завіса простяглась небом на сотні кілометрів та досягла сусідніх Афін.
Вогонь дістався чотирьох населених пунктів острова. Влада оголосила про евакуацію. Люди змушені були якнайшвидше покинути домівки, а на пропускних пунктах утворилися черги.
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"Вогонь дістався нашого містечка Макрімаллі і нам довелося швидко тікати. Про це наголошували в рятувальники навколо", – пригадав місцевий житель Нікос Пертуо.
Стихія охопила десятки квадратних кілометрів лісу
Літаки гасять пожежу у Греції
Вигнав вогонь з острова також і туристів. Дехто з них навіть не встиг забрати в кемпінгу свої документи.
Це було дуже стихійно. Ми не розуміли, що нам робити. Коли ми покидали кемпінг рецепшн там був закритий. Там залишились наші документи і тепер ми не можемо повернутися додому в Італію без них,
– сказала туристка з Італії Лара.
Побороти стихію зараз намагаються понад дві сотні пожежників, і сотня одиниць спеціальної техніки. Густий дим ускладнює роботу, а вітри розносять вогонь. Допомогти Греції вирішили сусідні Італія та Хорватія.
Волонтери допомагають врятувати тварин у лісі:
Вогняне лихо стало наслідком аномальної спеки. Температурні показники з початку тижня в регіоні перетнули позначку 40 градусів за Цельсієм. Спека накрила не лише Грецію, а й усі Балкани.
У Міністерстві закордонних справ порадили українцям не їздити в небезпечні регіони, а діаспору там – триматися ближче до води.
Пожежу допомагають гасити Італія та Хорватія
Жителів острова Евбея евакуювали
Пожежа у лісах Греції
Дивіться відео лісової пожежі у Греції: