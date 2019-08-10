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      Тайфун, ливень и торнадо: в мире бушует смертельная непогода

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      Стихии атакуют мир. В Китае бушует тайфун, в Индии бушуют наводнения, а над Европой пронесся мощный торнадо. О последствиях непогоды – читайте в материале 24 канала.

      Китай

      Восточное побережье страны всколыхнул супертайфун "Лекима". И уже успел забрать жизнь десятков людей. В стране объявлен оранжевый – самый высокий уровень опасности. Чтобы уберечь людей, местные власти еще накануне эвакуировали почти два миллиона жителей. И запретили выходить на улицы.

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      Но запреты сдержали не все. Некоторые туристы продолжают прогуливаться по набережной и фотографируют.

      Тайфун сопровождает чрезвычайно мощный ветер, скорость которого достигает 200 километров в час. Более 600 рейсов в аэропортах Пекина, Шанхая и Гуанджоу – отменили.

      Видео тайфуна в Китае:

       

      Индия

      Страна страдает от сильных дождей. Они вызвали наводнение сразу в трех штатах. Больше всего пострадал регион Керала. Там ливни еще и вызвали оползень. Переполненные реки буквально затопили квартиру. И заблокировали там людей, а поваленные деревья остановили движение поездов.

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      Власти эвакуировали более 100 тысяч местных в специально оборудованные временные лагеря. Жертвами стихии стали более 400 человек, судьба еще 15 неизвестна.

      Уровень воды здесь постоянно растет, наблюдаются новые оползни, людей эвакуируют из разрушенных домов.

      Люксембург

      Капризная погода досаждает и Европе. По Люксембургу пронесся мощный торнадо. В стране объявили штормовое предупреждение. Спасателям поступило около тысячи звонков. Торнадо сорвал крыши с сотни домов, вырвал деревья и разбил машины.

      Скорость ветра достигала 120 километров в час. Почти два десятка человек пострадали.

       

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      Теги: Жертвы Стихийный бедствия Люксембург Китай Индия
      Источник: 24 канал
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