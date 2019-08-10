Тайфун, злива та торнадо: у світі вирує смертельна негода
Стихії атакують світ. У Китаї вирує тайфун, в Індії бушують повені, а над Європою пронісся потужний торнадо. Про наслідки негоди – читайте у матеріалі 24 каналу.
Китай
Східне узбережжя країни сколихнув супертайфун "Лекіма". І вже встиг забрати життя десятків людей. В країні оголошено помаранчевий – найвищий рівень небезпеки. Аби вберегти людей, місцева влада ще напередодні евакуювала майже два мільйони жителів. І заборонила виходити на вулиці.
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Та заборони дотримались не всі. Деякі туристи продовжували прогулюватися набережною та фотографують.
Тайфун супроводжує надзвичайно потужний вітер, швидкість якого сягає 200 кілометрів на годину. Понад 600 рейсів в аеропортах Пекіна, Шанхая та Гуанджоу – скасували.
Відео тайфуну в Китаї:
Індія
Країна потерпає від сильних дощів. Вони спричинили повінь одразу у трьох штатах. Найбільше постраждав регіон Керала. Там зливи ще й викликали зсув ґрунту. Переповнені річки буквально затопили помешкання. І заблокували там людей, а повалені дерева зупинили рух потягів.
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Влада евакуювала понад 100 тисяч місцевих у спеціально облаштовані тимчасові табори. Жертвами стихії стали понад 400 людей, доля ще 15 – невідома.
Рівень води тут постійно зростає, спостерігаються нові зсуви, людей евакуюють зі зруйнованих будинків.
Люксембург
Примхлива погода докучає і Європі. Люксембургом пронісся потужний торнадо. В країні оголосили штормове попередження. Рятувальникам надійшло близько тисячі дзвінків. Торнадо зірвав дахи з сотні будинків, вирвав дерева та потрощив автівки.
Швидкість вітру сягала 120 кілометрів на годину. Майже два десятки людей постраждали.