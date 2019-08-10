Тайфун, злива та торнадо: у світі вирує смертельна негода

Стихії атакують світ. У Китаї вирує тайфун, в Індії бушують повені, а над Європою пронісся потужний торнадо. Про наслідки негоди – читайте у матеріалі 24 каналу.

Китай

Східне узбережжя країни сколихнув супертайфун "Лекіма". І вже встиг забрати життя десятків людей. В країні оголошено помаранчевий – найвищий рівень небезпеки. Аби вберегти людей, місцева влада ще напередодні евакуювала майже два мільйони жителів. І заборонила виходити на вулиці.

Читайте також: Піщана буря накрила цілий район на Запоріжжі: промовисті фото і відео

Та заборони дотримались не всі. Деякі туристи продовжували прогулюватися набережною та фотографують.

Тайфун супроводжує надзвичайно потужний вітер, швидкість якого сягає 200 кілометрів на годину. Понад 600 рейсів в аеропортах Пекіна, Шанхая та Гуанджоу – скасували.

Відео тайфуну в Китаї:

1,500-year-old town of Linhai has been overwhelmed by flood as Typhoon #Lekima makes landfall in east China pic.twitter.com/EA75yhJvwM — China Xinhua News (@XHNews) 10 серпня 2019 р.

Damage pictures coming out of China, it’s showing extensive flooding caused by Typhoon #Lekima. The damage to the buildings in these pics are not too significant but they are interestingly minor, considering this was a strong Category 2 at landfall. pic.twitter.com/Jb31xNhhFh — Nicholas Barretto (@StormBarretto) 10 серпня 2019 р.

Wow! Just received this from business contacts in China - #typhoon in Shanghai pic.twitter.com/9P7URz720Z — TUSTING (@TUSTING) 9 серпня 2019 р.

Індія

Країна потерпає від сильних дощів. Вони спричинили повінь одразу у трьох штатах. Найбільше постраждав регіон Керала. Там зливи ще й викликали зсув ґрунту. Переповнені річки буквально затопили помешкання. І заблокували там людей, а повалені дерева зупинили рух потягів.

Читайте також: У Києві знову вирували буревій і шалена злива: як постраждала столиця внаслідок стихії – відео

Влада евакуювала понад 100 тисяч місцевих у спеціально облаштовані тимчасові табори. Жертвами стихії стали понад 400 людей, доля ще 15 – невідома.

Рівень води тут постійно зростає, спостерігаються нові зсуви, людей евакуюють зі зруйнованих будинків.

Люксембург

Примхлива погода докучає і Європі. Люксембургом пронісся потужний торнадо. В країні оголосили штормове попередження. Рятувальникам надійшло близько тисячі дзвінків. Торнадо зірвав дахи з сотні будинків, вирвав дерева та потрощив автівки.

Швидкість вітру сягала 120 кілометрів на годину. Майже два десятки людей постраждали.

Major damage after the big #tornado in Luxembourg yesterday, August 9th. Report: Meteo tras os montes pic.twitter.com/69zQNEIVN1 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 9 серпня 2019 р.