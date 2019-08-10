20:17
10 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      19:24, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Тайфун, злива та торнадо: у світі вирує смертельна негода

      319 Читать новость на русском

      Стихії атакують світ. У Китаї вирує тайфун, в Індії бушують повені, а над Європою пронісся потужний торнадо. Про наслідки негоди – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Китай

      Східне узбережжя країни сколихнув супертайфун "Лекіма". І вже встиг забрати життя десятків людей. В країні оголошено помаранчевий – найвищий рівень небезпеки. Аби вберегти людей, місцева влада ще напередодні евакуювала майже два мільйони жителів. І заборонила виходити на вулиці.

      Читайте також: Піщана буря накрила цілий район на Запоріжжі: промовисті фото і відео

      Та заборони дотримались не всі. Деякі туристи продовжували прогулюватися набережною та фотографують.

      Тайфун супроводжує надзвичайно потужний вітер, швидкість якого сягає 200 кілометрів на годину. Понад 600 рейсів в аеропортах Пекіна, Шанхая та Гуанджоу – скасували.

      Відео тайфуну в Китаї:

       

      Індія

      Країна потерпає від сильних дощів. Вони спричинили повінь одразу у трьох штатах. Найбільше постраждав регіон Керала. Там зливи ще й викликали зсув ґрунту. Переповнені річки буквально затопили помешкання. І заблокували там людей, а повалені дерева зупинили рух потягів.

      Читайте також: У Києві знову вирували буревій і шалена злива: як постраждала столиця внаслідок стихії – відео

      Влада евакуювала понад 100 тисяч місцевих у спеціально облаштовані тимчасові табори. Жертвами стихії стали понад 400 людей, доля ще 15 – невідома.

      Рівень води тут постійно зростає, спостерігаються нові зсуви, людей евакуюють зі зруйнованих будинків.

      Люксембург

      Примхлива погода докучає і Європі. Люксембургом пронісся потужний торнадо. В країні оголосили штормове попередження. Рятувальникам надійшло близько тисячі дзвінків. Торнадо зірвав дахи з сотні будинків, вирвав дерева та потрощив автівки.

      Швидкість вітру сягала 120 кілометрів на годину. Майже два десятки людей постраждали.

       

      blog_ava
      Рецепти маринадів для шашлику, які зроблять м'ясо неймовірно ніжним
      сьогодні
      20909
      Теги: Стихійні лиха Жертви Індія Китай Люксембург
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      сьогодні , 19:04 Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      Блог Соцмережі 424
      "Шахтар" перемагає "Динамо": Мораес забив гол п'ятою, Родрігеш – головою (відео голів)
      сьогодні , 19:01 "Шахтар" перемагає "Динамо": Мораес забив гол п'ятою, Родрігеш – головою (відео голів)
      937
      Як досягнути звільнення бранців Кремля: Дейнега закликав до глобальної акції
      сьогодні , 18:00 Як досягнути звільнення бранців Кремля: Дейнега закликав до глобальної акції
      Віталій Дейнега 225
      Оккупанты "ЛДНР" запустили наглую аферу
      сьогодні , 17:00 Оккупанты "ЛДНР" запустили наглую аферу
      Фашик Донецький 1024
      Іловайський котел: кривавий серпень української історії
      сьогодні , 16:43 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
      Соломія Ніколайчук 6049
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук