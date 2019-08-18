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      Страшні повені забрали життя понад тисячі людей в Індії: фото та відео

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      Повені в Індії
      Повені в Індії / Іноземні ЗМІ

      З початку літа в Індії від повеней загинуло щонайменше 1038 людей. Стихія охопила дев'ять регіонів на північному сході та заході країни. Кількість жертв продовжує зростати.

      Згідно з даними індійського уряду, більша частина людей загинула від зсувів та обваленя будівель.

      До теми: Тайфун, злива та торнадо: у світі вирує смертельна негода

      Зокрема, в штаті Махараштра загинули 245 людей, в Кералі – 155, в Західній Бенгалії – 154, в Біхарі – 130. Повені в Індії почались через мусонні дощі. Сезон дощів у країні триватиме до вересня.

      Повені в Індії / Фото з іноземних ЗМІ

      У мережі почали з'являтися відео, де місцеві очільники та міністри рятують своє життя на човнах разом із простими людьми.

      Повені в індії забирають життя сотень людей: дивіться відео

      Зазначимо, що також Індія потерпає від векої кількості сміття. Сміттєва гора в Індії, що на околиці столиці Делі, вже сягає понад 60 метрів заввишки та займає площу понад 40 футбольних полів.

      Стихійні лиха в інших країнах:
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      Теги: Жертви Індія Стихійні лиха Погода Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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