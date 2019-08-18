Страшні повені забрали життя понад тисячі людей в Індії: фото та відео

З початку літа в Індії від повеней загинуло щонайменше 1038 людей. Стихія охопила дев'ять регіонів на північному сході та заході країни. Кількість жертв продовжує зростати.

Згідно з даними індійського уряду, більша частина людей загинула від зсувів та обваленя будівель.

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Зокрема, в штаті Махараштра загинули 245 людей, в Кералі – 155, в Західній Бенгалії – 154, в Біхарі – 130. Повені в Індії почались через мусонні дощі. Сезон дощів у країні триватиме до вересня.

Повені в Індії / Фото з іноземних ЗМІ

У мережі почали з'являтися відео, де місцеві очільники та міністри рятують своє життя на човнах разом із простими людьми.

Also in Karnataka, a BJP Minister rows the boat to Reach and save the lives. Heartwarming!#KarnatakaFloods2019 #KarnatakaFloods pic.twitter.com/Eit573sazQ — Geetika Swami (@SwamiGeetika) 10 августа 2019 г.

Maharashtra Minister Shri @girishdmahajan swims to reach a flood hit village.



This is how BJP earns Sabka Vishwas. #MaharashtraFloods pic.twitter.com/NA31lieLQ5 — BJP (@BJP4India) 10 августа 2019 г.

Повені в індії забирають життя сотень людей: дивіться відео

Зазначимо, що також Індія потерпає від векої кількості сміття. Сміттєва гора в Індії, що на околиці столиці Делі, вже сягає понад 60 метрів заввишки та займає площу понад 40 футбольних полів.