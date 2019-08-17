У Сочі масштабні дощі затопили місто і люди купаються на вулицях: фото та відео

Найвідоміший російський курорт Сочі заливають тропічні дощі. Зливи почались ще уночі і на ранок місто просто перетворилось на Венецію. Та якщо офіційно людей просять сидіти вдома, то інших зганяють примусово на колективні роботи.

Потужні дощі почали заливати Сочі ще уночі. Служба надзвичайних ситуацій просять людей утриматись від відпочинку біля моря та річок через повені.

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Тому плавати росіяни вирішили просто на вулицях міста. За ніч на місто випало понад 70 міліметрів опадів.

Автомобілі просто плавають вулицями міста, прориває коллектори, а вітер ламає дерева.

Проте місцевий суботник у місті ніхто не відміняв. А чому б і ні – місцева влада запевняє, що ситуація під контролем. Надзвичайники працюють в екстренному режимі. Готувались до лиха заздалегідь, тому скликали нараду.

"Головне завдання головам сільської ради – донести попередження до населення", – заявив міський голова Сочі Анатолій Пахомов.

Завжди легше попередити, ніж полагодити дренажну систему міста. Тож у регіоні діє штормове попередження, імовірне формування смерчів над морем та зсуви ґрунтів. Про жертв негоди ще не повідомляли, та у разі потреби – готові евакуювати людей.

Мощный ливень обрушился на Сочи и превратил улицы в реки https://t.co/hE5efBKP48 pic.twitter.com/QVemlHv2n8 — Николай Яременко (@yaremenko36) 17 серпня 2019 р.

Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней pic.twitter.com/YuYiUcH5I0 — Hanna Koppelent (@AjayDevgnFans) 17 серпня 2019 р.