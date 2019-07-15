Індія потопає у смітті: з'явились шокуючі кадри

Сміттєва гора в Індії, що на околиці столиці Делі, вже сягає понад 60-ти метрів заввишки та займає площу понад 40 футбольних полів.

Шокуючі кадри сміттєвої гори відзняло видання BBC.

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Вже у 2020 році гора може стати вищою за Тадж-Махал, висота якого 73 метри. Попри те, що полігон вже кілька років закритий для вивозу сміття, щоденно туди звозять по дві тони відходів.

Через величезні розміри звалища Верховний суд Індії вимагає встановити на ньому червоні вогні для попередження літаків.

Який вигляд має гора зі сміттям в Індії: дивіться відео

Якщо б частина побутових відходів потрапляла на переробні заводи, то розмір та кількість сміттєзвалищ значно б зменшився. Нині існує безліч підприємств, які переробляють метал, пластик, скло та папір. Однак, щоб вивозити сміття на переробку, потрібно його попередньо відсортувати.

Як сортувати сміття

Перед тим, як розпочати сортувати сміття, варто врахувати декілька важливих моментів:

– збирайте та сортуйте лише чисту сировину, без залишків їжі та жиру;

– сміття ущільнюйте, щоб воно займало менше місця;

– всю дрібну однотипову вторсировину збирайте окремо (наприклад, відомий "пакет з пакетами");

– пляшки та тетра-паки потрібно промити, відкрутити кришечки (їх зберіть окремо) та стиснути;

– консервні бляшанки потрібно помити, усі бляшанки – максимально стиснути;

– варто звертати увагу на маркування на пластикових упаковках (у вигляді трикутника з цифрою (від 1 до 7) та/або літерами). Продукти без маркування до переробки не приймають.



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