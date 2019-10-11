На Японию надвигается самый мощный за 60 лет тайфун Хагибис

На Японию надвигается тайфун Хагибис. Он может сравниться по силе с тайфуном Ида, который бушевал в стране 61 год назад и унес жизни более 1200 человек.

Японское метеорологическое агентство сообщает, что тайфун достигнет региона Токай или Канто вечером 11 октября. Скорость ветра может достигать до 230 километров в час.

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Тайфун Хагибис задержится в этих регионах на сутки, а затем продолжит движение на северо-восток к региону Тохоку. Синоптики прогнозируют сильный ветер 12 и 13 октября преимущественно на востоке Японии.

Кроме того, тайфун принесет с собой рекордно сильные дожди. Из-за возможных обильных осадков синоптики предупреждают об угрозе оползней, штормов и затоплений.

Кстати, на гран-при Японии уже отменены все субботние мероприятия из-за погодных условий. Трасса будет полностью закрыта для зрителей и прессы.



Движение тайфуна Хагибис в Японии

Лишь недавно по Японии прошелся разрушительный тайфун Факсай. Тогда погибли по меньшей мере 3 человека, еще 40 получили травмы. Тайфун Факсай стал 15-тым тайфуном, образовавшимся в 2019 году в Тихом океане.

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