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      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас

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      Тайфун Хагибис, Япония 2019 – состояние сейчас, последние новости
      Hagibis – один из крупнейших известных в истории тайфунов – атаковал Японию / Getty Images

      Самый мощный за прошедшие 60 лет тайфун Хагибис атаковал берега Японии 11 октября та унес жизнь 1 человека. Местные подверглись подобной беде 61 год назад – тогда тайфун Ида унес жизни более 1200 человек.

      О том, что тайфун Хагибис достигнет берегов региона Токай вечером 11 октября, накануне сообщило Японское метеорологическое агентство.

      Напомним, как на Японию надвигался самый мощный за 60 лет тайфун Хагибис

      Житель Токио погиб в перевернутом от ветра автомобиле. Еще 4 человека получили ранения, когда ветер сорвал крыши с нескольких домов.

      Разрушительная стихия оставила без света 45 тысяч квартир в соседних с Токио районах.

      Местные власти посоветовали более миллиону жителей временно покинуть их дома. Власти также сообщили об угрозах наводнения и оползней, в частности в густонаселенных районах Токио.

      Кроме того, в столице закрыли магазины, фабрики, метро, отменили ряд публичных мероприятий и более 1600 рейсов самолетов.

      Фото и видео тайфуна Хагибис

      Отметим, Япония пострадала от разрушительного тайфуна Факсай только месяц назад, в первой декаде сентября. Тогда погибли по меньшей мере 3 человека и 40 получили травмы. Факсай был 15 по счету тайфуном в 2019 году в регионе Тихого океана.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Япония Тайфун Хагибис Жертвы Постраждалі Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия
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