Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас

Самый мощный за прошедшие 60 лет тайфун Хагибис атаковал берега Японии 11 октября та унес жизнь 1 человека. Местные подверглись подобной беде 61 год назад – тогда тайфун Ида унес жизни более 1200 человек.

О том, что тайфун Хагибис достигнет берегов региона Токай вечером 11 октября, накануне сообщило Японское метеорологическое агентство.

Напомним, как на Японию надвигался самый мощный за 60 лет тайфун Хагибис

Житель Токио погиб в перевернутом от ветра автомобиле. Еще 4 человека получили ранения, когда ветер сорвал крыши с нескольких домов.

Разрушительная стихия оставила без света 45 тысяч квартир в соседних с Токио районах.

Местные власти посоветовали более миллиону жителей временно покинуть их дома. Власти также сообщили об угрозах наводнения и оползней, в частности в густонаселенных районах Токио.

Кроме того, в столице закрыли магазины, фабрики, метро, отменили ряд публичных мероприятий и более 1600 рейсов самолетов.

Фото и видео тайфуна Хагибис

Tide’s coming in and the water’s starting to rise here at Ebisu island near Shimoda in southern Izu #typhoon #Hagibis #Japan pic.twitter.com/2xsiGIgzJm — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 12, 2019

Still a few hours before #TyphoonHagibis makes landfall in Japan. But a few hours ago a tornado has already caused some destruction in Chiba (on the outskirts of Tokyo)#Hagibis pic.twitter.com/0DjIF6vpga — カリはるか SeulPika (@BritishLuvie) October 12, 2019

Rescuers on a boat patrol the residential area flooded by Typhoon Hagibis, in Ise, central Japan. Tokyo and surrounding areas braced for a powerful typhoon forecast as the worst in six decades (CTO Japan Inside) #PrayForJapan #SaveJapan #Hagibis pic.twitter.com/Blyx0X3l5r — Julienne | MAFAE (@kawaiijulienne) October 12, 2019

Отметим, Япония пострадала от разрушительного тайфуна Факсай только месяц назад, в первой декаде сентября. Тогда погибли по меньшей мере 3 человека и 40 получили травмы. Факсай был 15 по счету тайфуном в 2019 году в регионе Тихого океана.