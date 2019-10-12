Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас
Самый мощный за прошедшие 60 лет тайфун Хагибис атаковал берега Японии 11 октября та унес жизнь 1 человека. Местные подверглись подобной беде 61 год назад – тогда тайфун Ида унес жизни более 1200 человек.
О том, что тайфун Хагибис достигнет берегов региона Токай вечером 11 октября, накануне сообщило Японское метеорологическое агентство.
Напомним, как на Японию надвигался самый мощный за 60 лет тайфун Хагибис
Житель Токио погиб в перевернутом от ветра автомобиле. Еще 4 человека получили ранения, когда ветер сорвал крыши с нескольких домов.
Разрушительная стихия оставила без света 45 тысяч квартир в соседних с Токио районах.
Местные власти посоветовали более миллиону жителей временно покинуть их дома. Власти также сообщили об угрозах наводнения и оползней, в частности в густонаселенных районах Токио.
Кроме того, в столице закрыли магазины, фабрики, метро, отменили ряд публичных мероприятий и более 1600 рейсов самолетов.
Фото и видео тайфуна Хагибис
Отметим, Япония пострадала от разрушительного тайфуна Факсай только месяц назад, в первой декаде сентября. Тогда погибли по меньшей мере 3 человека и 40 получили травмы. Факсай был 15 по счету тайфуном в 2019 году в регионе Тихого океана.