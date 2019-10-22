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      На Японию надвигаются два мощных тайфуна: возможны наводнения, оползни и шторм

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      На Японию надвигаются два тайфуны – Неогури и Буалой
      На Японию надвигаются два тайфуны – Неогури и Буалой / Иллюстративное фото

      К берегам Японии приближаются два новых мощных тайфуна – Неогури и Буалой. Стихия может привести к масштабным наводнениям, оползням, а волны на море могут достигать до 6 метров.

      Японское метеорологическое агентство сообщает, что Неогури станет 20-м тайфуном, который накрыл страну с начала 2019 года, передает The Mainichi.

      Важно: Мощный тайфун Хагибис накрыл Японию: 18 человек погибли, еще 13 – пропали без вести

      Когда Японию накроет тайфун Неогури?

      Он приблизится к берегам Японии утром 22 октября. Сила тайфуна снизится до екстратропичного циклона, когда он будет проходить южнее полуострова Ки в западной части страны.

      Согласно прогнозу метеорологов, Неогури принесет грозы, сильные дожди, а порывы ветра будут достигать 45 метров в секунду. На побережье префектуры Окинава вероятные волны высотой до 6 метров, а в районах Сикоку, Кинки и Токай - до 5 метров.

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      Когда тайфун Буалой приблизится к Японии?

      Другой тайфун Буалой также накроет Японию с юга и ударит по восточному побережью в ночь на 26 октября. Он будет сильнее Неогури, а шквалы ветра будут достигать до 50 метров в секунду.

      Метеорологи призывают японцев быть осторожными во время стихии: остерегаться оползней, затопления низкорасположенных районов, наводнений и смерчей.

      Какой беды в Японии наделал тайфун Хагибис?
      Самый мощный за прошедшие 60 лет тайфун Хагибис атаковал берега Японии 11 октября. А 12 числа непогода достигла Хонсю и Токио. Больше всего пострадала префектура Фукусима: здесь погибли 25 человек. Всего стихия унесла 68 жизней.

      Кроме того, разрушительная стихия оставила без света более 800 тысяч домов в столице и соседних с Токио районах. Местная власть пыталась эвакуировать более 6 миллионов человек из их домов.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Стихийный бедствия Япония
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