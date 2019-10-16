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      Філіппіни сколихнув потужний землетрус: фото, відео

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      Землетрус в Філіппінах 16 жовтня 2019 – фото, відео
      Філіппіни сколихнув потужний землетрус / Фото з Twitter

      Потужний землетрус сколихнув острів Мінданао та провінцію Котабато, що на півдні Філіппін. Потужні поштовхи спричинили руйнування будівель та доріг.

      Землетрус магнітудою 6,4 стався увечері 16 жовтня за місцевим часом, повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

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      Наразі даних про загиблих немає. Проте, сильні поштовхи неабияк налякали місцевих жителів. Люди виходили на вулиці, подалі від будівель, а з лікарень евакуювали усіх пацієнтів.

      Землетрус на Філіппінах / фото з твіттера

      Екстрені служби додають, що цунамі після землетрусу не очікується.

      Як видно на опублікованих фото, частина будівель – зруйнована, а по стінах пішли широчезні тріщини. У магазинах та супермаркетах весь товар звалився на підлогу, знищені декорації.

       

      Через землетрус, в одному з великих супермаркетів спалахнула пожежа.

       

       

       

       

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      Автор: Ляля Бонавська
      Теги: Землетрус Філіппіни Стихійні лиха
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