Філіппіни сколихнув потужний землетрус: фото, відео

Потужний землетрус сколихнув острів Мінданао та провінцію Котабато, що на півдні Філіппін. Потужні поштовхи спричинили руйнування будівель та доріг.

Землетрус магнітудою 6,4 стався увечері 16 жовтня за місцевим часом, повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

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Наразі даних про загиблих немає. Проте, сильні поштовхи неабияк налякали місцевих жителів. Люди виходили на вулиці, подалі від будівель, а з лікарень евакуювали усіх пацієнтів.

Землетрус на Філіппінах / фото з твіттера

Екстрені служби додають, що цунамі після землетрусу не очікується.

Як видно на опублікованих фото, частина будівель – зруйнована, а по стінах пішли широчезні тріщини. У магазинах та супермаркетах весь товар звалився на підлогу, знищені декорації.

A 6.7 magnitude earthquake jolts North Cotabato. It was also felt here in Davao Region and even damaging the Cor Jesu College where law classes were held. Keep safe everyone!



Ng Sum pic.twitter.com/RfEwaMbYwz — Korte Supremo ‍️ (@KorteSupremo_) October 16, 2019

Через землетрус, в одному з великих супермаркетів спалахнула пожежа.