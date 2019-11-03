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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У Франції вирує потужний шторм: вражаючі фото та відео

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      Захід Франції в ніч з суботи на неділю потерпає від шторму Амелі. 140 тисяч будинків залишилися без світла. У бухті міста Аркашон швидкість вітру сягає 163 кілометрів на годину. Через повалені дерева дороги паралізовані.

      Влада просить людей не виходити з домівок, і не користуватись транспортом для їхньої ж безпеки, пише телеканал BFMTV.

      Читайте також: Україну попереджають про небезпеку потужного землетрусу: що треба знати

      Метеорологи оголосили помаранчевий – передостанній – рівень небезпеки.


      У Франції вирує потужний шторм

      Жителів прибережної зони попередили про можливе підтоплення сильними хвилями, а також рясні дощі.


      Існує загроза підтоплення будинків

      Відомо, що загалом від стихії постраждали троє осіб.

      Наслідки негоди / Фото: твіттер @SecCivileFrance

       

      Які потужні стихійні лиха сколихнули світ у жовтні:

      • 31 жовтня жахливий землетрус на Філіппінах забрав життя дев'яти людей. Магнітуда землетрусу складав 6,5 балів. Він призвів до зсувів ґрунту.

      • 26 жовтня Японію накрили сильні зливи й повені. Через негоду загинули щонайменше 10 осіб, ще троє вважаються зниклими безвісти. За даними японських метеорологів, протягом 25 жовтня у регіоні випала місячна норма опадів. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихійні лиха Жертви Землетрус Новини Франції
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