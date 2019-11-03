У Франції вирує потужний шторм: вражаючі фото та відео
Захід Франції в ніч з суботи на неділю потерпає від шторму Амелі. 140 тисяч будинків залишилися без світла. У бухті міста Аркашон швидкість вітру сягає 163 кілометрів на годину. Через повалені дерева дороги паралізовані.
Влада просить людей не виходити з домівок, і не користуватись транспортом для їхньої ж безпеки, пише телеканал BFMTV.
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Метеорологи оголосили помаранчевий – передостанній – рівень небезпеки.
У Франції вирує потужний шторм
Жителів прибережної зони попередили про можливе підтоплення сильними хвилями, а також рясні дощі.
Існує загроза підтоплення будинків
Відомо, що загалом від стихії постраждали троє осіб.
Наслідки негоди / Фото: твіттер @SecCivileFrance
Які потужні стихійні лиха сколихнули світ у жовтні:
• 31 жовтня жахливий землетрус на Філіппінах забрав життя дев'яти людей. Магнітуда землетрусу складав 6,5 балів. Він призвів до зсувів ґрунту.
• 26 жовтня Японію накрили сильні зливи й повені. Через негоду загинули щонайменше 10 осіб, ще троє вважаються зниклими безвісти. За даними японських метеорологів, протягом 25 жовтня у регіоні випала місячна норма опадів.