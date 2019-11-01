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      Україну попереджають про небезпеку потужного землетрусу: що треба знати

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      Землетрус в Україні 2019 – що відомо про можливе землетрус
      Сейсмологи попереджають Україну про потужні землетруси / Ілюстративне фото

      Сейсмологи попереджають українців про загрозу потужного землетрусу найближчим часом. Найбільш небезпечно, ймовірно, буде на Закарпатті.

      Сейсмічна активність, яка зачіпає Закарпатті, зазвичай трапляється раз в 100-120 років, розповів Олександр Кендзьор з Інституту геофізики НАН України, пише "Сегодня".

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      Останні поштовхи були зафіксовані в 1908 році.

      Закарпаття – сейсмічно активний регіон, в якому магнітуда катастрофи може досягати позначки 8. Сейсмологи наголошують – новий землетрус може бути настільки ж потужним, а поштовхи можуть початися в будь-який момент.

      Де найнебезпечніше?

      До найнебезпечніших ділянок нашої країни сейсмологи зараховують район Зони Вранча – Карпатських гір і захід Одеської області. Там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою.

      Епіцентри розташовані у Сваляві, Мукачеві, Ужгороді. Також сейсмічна активність була помітили і в Прикарпатті. Поштовхи силою 6 балів були в Заліщиках та Кам'янці-Бузькій.

      Менш схильні до землетрусів центральна і східна частини України. Тут поштовхи не перевищували позначку в 5 балів.

      Землетрус Україна
      Де може бути найнебезпечніше/ Джерело: segodnya.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Стихійні лиха Землетрус
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