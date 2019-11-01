Україну попереджають про небезпеку потужного землетрусу: що треба знати

Сейсмологи попереджають українців про загрозу потужного землетрусу найближчим часом. Найбільш небезпечно, ймовірно, буде на Закарпатті.

Сейсмічна активність, яка зачіпає Закарпатті, зазвичай трапляється раз в 100-120 років, розповів Олександр Кендзьор з Інституту геофізики НАН України, пише "Сегодня".

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Останні поштовхи були зафіксовані в 1908 році.

Закарпаття – сейсмічно активний регіон, в якому магнітуда катастрофи може досягати позначки 8. Сейсмологи наголошують – новий землетрус може бути настільки ж потужним, а поштовхи можуть початися в будь-який момент.

Де найнебезпечніше?

До найнебезпечніших ділянок нашої країни сейсмологи зараховують район Зони Вранча – Карпатських гір і захід Одеської області. Там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою.

Епіцентри розташовані у Сваляві, Мукачеві, Ужгороді. Також сейсмічна активність була помітили і в Прикарпатті. Поштовхи силою 6 балів були в Заліщиках та Кам'янці-Бузькій.

Менш схильні до землетрусів центральна і східна частини України. Тут поштовхи не перевищували позначку в 5 балів.



Де може бути найнебезпечніше/ Джерело: segodnya.ua