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      Украину предупреждают об опасности мощного землетрясения: что нужно знать

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      Землетрясение в Украине 2019 – все о возможном землетрясение
      Сейсмологи предупреждают Украину о мощных землетрясениях / Иллюстративное фото

      Сейсмологи предупреждают украинцев об угрозе мощного землетрясения в ближайшее время. Наиболее опасно, вероятно, будет на Закарпатье.

      Сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, обычно случается раз в 100-120 лет, рассказал Александр Кендзер из Института геофизики НАН Украины, пишет "Сегодня".

      Знайте больше: Возле озера Синевир на Закарпатье произошло землетрясение

      Последние толчки были зафиксированы в 1908 году.

      Закарпатье – сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать отметки 8. Сейсмологи отмечают – новое землетрясение может быть столь же мощным, а толчки могут начаться в любой момент.

      Где опасней всего?

      К наиболее опасным участкам нашей страны сейсмологи относят район Зоны Вранча – Карпатские горы и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале.

      Эпицентры расположены в Сваляве, Мукачеве, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

      Менее склонны к землетрясениям центральная и восточная части Украины. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

      Землетрус Україна
      Где может быть опасней всего/ Источник: segodnya.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Стихийный бедствия Землетрясение
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