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      Землетрясение отменяется: сейсмолог разъяснил данные об опасности в Украине

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      Сейсмолог разъяснил информацию о приближении землетрясения в Украине
      Сейсмолог разъяснил информацию о приближении землетрясения в Украине / Иллюстративное фото

      Часть регионов Украины действительно находится в сейсмически уязвимом регионе. Однако, мощного землетрясения на Закарпатье в ближайшее время не будет. Вообще спрогнозировать точное время и силу стихийного бедствия невозможно.

      Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера объяснил, что СМИ неправильно передали его слова о вероятности землетрясения в Украине в ближайшее время, передает ТСН.

      Важно: В Украине прогнозируют землетрясение: как действовать и что делать

      Землетрясение – не трамвай, оно по расписанию не ходит. Если где-то возникает напряженно-деформированное состояние, то вокруг него меняются все поля физические, и слежение за теми полями и представляет собой то, что называется признаками возможного землетрясения. Однако все они вместе взятые говорят об изменении напряжения деформированного состояния, а не о том, что будет землетрясение,
      – сказал сейсмолог.

      По его словам, с той энергией может быть множество маленьких землетрясений, или она может начать передаваться в другую точку – тогда землетрясения не будет.

      Кендзера добавил, что наиболее подвержены землетрясению Закарпатье, Прикарпатье, Одесская и Крым. Все из-за географической близости к сейсмоактивной зоне Вранча, что в Румынии. В то же время Центр, Север и Восток Украины менее подвержены таким катаклизмам.

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      Однако предсказать, когда могут случиться сильные толчки, фактически невозможно. Даже если будут все шесть сотен признаков землетрясения – не факт, что оно будет. И говорить о периодичности и цикличности землетрясений в определенном регионе нельзя.

      После каждого землетрясения настолько меняется геологическая среда, что нет уверенности в том, что в дальнейшем все будет продолжаться так же, как и прежде,
      – добавил ученый.

      Ранее Кендзера говорил, что на Закарпатье возможно мощное землетрясение в ближайшее время. Сила толчков могла бы достигать 8 баллов по 12-балльной шкале. Он объяснял, что сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, обычно случается раз в 100-120 лет. Последние толчки в регионе были зафиксированы в 1908 году – поэтому стоит ожидать новые.

      як поводитись під час землетрусу
      Что делать во время землетрясения в помещении / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      922
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Стихийный бедствия Новости Украины Новости Закарпатья Землетрясение
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