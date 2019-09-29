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      Возле озера Синевир на Закарпатье произошло землетрясение

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      Землетрясение произошло возле озера Синевир
      Землетрясение произошло возле озера Синевир / ТСН

      Подземные толчки зафиксировали в районе села Колочава Межгорского района. Это село расположено недалеко от крупнейшего озера Украины – Синевир.

      О землетрясении сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. Данные по толчкам зафиксировала сейсмостанция "Львов".

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      Землетрясение магнитудой 2 балла произошло в субботу, 28 сентября, в 15:43 на глубине 3,8 километра.

      В то же время информация о том, ощутили ли землетрясение местные жители, не поступала.

      Опасны ли для Украины землетрясения?

      Сейсмоактивные зоны окружают Украину на юго-западе и юге. Говорится о Закарпатской, Вранча (Румыния),Крымско-Черноморской и Южно-Азовской зонах.

      В сейсмическом отношении наиболее опасными областями в Украине являются Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Автономная Республика Крым.

      На территории Закарпатья происходят наиболее значительные сейсмические события, здесь неоднократно были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7. Эпицентры этих землетрясений были расположены в районах Свалявы, Довгого, Тересвы, Мукачева, Ужгорода.

      Землетрясения в Прикарпатье, центральной части западных областей Украины имеют интенсивность до 6 в эпицентрах. Последнее, магнитудой 6, было зафиксировано в начале 2000-х годов на Тернопольщине.

      Землетрясения из зоны Вранча (Румыния) ощущаются на территории Львовской области с интенсивностью до 5.

      А вот Крым относится к сейсмоопасным регионам. Крымско-Черноморская сейсмоактивная зона огибает с юга Крымский полуостров. За последние два века здесь зарегистрировано почти 200 землетрясений с магнитудой от 4 до 7.

      Юго-Азовская сейсмоактивная зона выделена недавно. В 1987 году там было зафиксировано несколько землетрясений интенсивностью 5-6.

      Последний случай зафиксировали 15 октября 2018 года в Азовском море неподалеку от Бердянска Запорожской области. Тогда подземные толчки были магнитудой 4,3.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Землетрясение Новости Закарпатья
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