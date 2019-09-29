Біля озера Синевир на Закарпатті стався землетрус

Підземні поштовхи зафіксували у районі села Колочава Міжгірського району. Це село розташоване неподалік найбільшого озера України – Синевиру.

Про землетрус повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Дані щодо поштовхів зафіксувала сейсмостанція "Львів".

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Землетрус магнітудою 2 стався у суботу, 28 вересня, о 15:43 на глибині 3,8 кілометра.

Водночас інформація про те, чи відчули землетрус місцеві мешканці, не надходила.

Чи небезпечні для України землетруси?

Сейсмоактивні зони оточують Україну на південному заході і півдні. Мовиться про Закарпатську, Вранча (Румунія), Кримсько-Чорноморську та Південно-Азовську зони.

У сейсмічному відношенні найбільш небезпечними областями в Україні є Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Автономна Республіка Крим.

На території Закарпаття відбуваються найбільш значні сейсмічні події, тут неодноразово були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6 – 7. Епіцентри цих землетрусів були розташовані в районах Сваляви, Довгого, Тересви, Мукачева, Ужгорода.

Землетруси в Прикарпатті, центральній частині західних областей України мають інтенсивність до 6 в епіцентрах. Останній, магнітудою 6, був зафіксований на почату 2000-их років на Тернопільщині.

Землетруси із зони Вранча (Румунія) відчуваються на території Львівської області з інтенсивністю до 5.

А ось Крим належить до сейсмонебезпечних регіонів. Кримсько-Чорноморська сейсмоактивна зона огинає з півдня Кримський півострів. За останні два століття тут зареєстровано майже 200 землетрусів з магнітудою від 4 до 7.

Південно-Азовська сейсмоактивна зона виділена недавно. У 1987 році там було зафіксовано кілька землетрусів інтенсивністю 5 – 6.

Останній випадок зафіксували 15 жовтня 2018 року в Азовському морі неподалік Бердянська Запорізької області. Тоді підземні поштовхи були магнітудою 4,3.