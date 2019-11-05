08:59
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
      Вєсті.UA
      19:26, 4 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Землетрус скасовується: сейсмолог роз'яснив дані про небезпеку в Україні

      685 Читать новость на русском
      Сейсмолог роз'яснив інформацію про наближення землетрусу в Україні
      Сейсмолог роз'яснив інформацію про наближення землетрусу в Україні / Ілюстративне фото

      Частина регіонів України і справді перебувають у сейсмічно вразливому регіоні. Проте, потужного землетрусу на Закарпатті найближчим часом не буде. Взагалі спрогнозувати точний час і силу стихійного лиха неможливо.

      Заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера пояснив, що ЗМІ неправильно передали його слова про ймовірність землетрусу в Україні найближчим часом, передає ТСН.

      Важливо: В Україні прогнозують землетрус: як діяти та що робити

      Землетрус – не трамвай, він за розкладом не ходить. Якщо десь виникає напружено деформований стан, то навколо нього змінюються всі поля фізичні, і слідкування за тими полями і являє собою те, що називається ознаками можливого землетрусу. Однак всі вони разом взяті говорять про зміну напруження деформованого стану, а не про те, що буде землетрус,
      – сказав сейсмолог.

      За його словами, з тією енергією може бути безліч маленьких землетрусів, або вона може почати передаватися в іншу точку – тоді землетрусу не буде.

      Кендзера додав, що найбільш схильні до землетрусу Закарпаття, Прикарпаття, Одещина та Крим. Усе через географічну близькість до сейсмоактивної зони Вранча, що у Румунії. Водночас Центр, Північ та Схід України  менш схильні до таких катаклізмів.

      Читайте також: Біля озера Синевир на Закарпатті стався землетрус

      Однак передбачити, коли можуть трапитися сильні поштовхи, фактично не можливо. Навіть якщо будуть усі шість сотень ознак землетрусу – не факт, що він буде. Та й говорити про періодичність та циклічність землетрусів у певному регіоні не можна.

      Після кожного землетрусу настільки змінюється геологічне середовище, що немає впевненості в тому, що надалі все триватиме так само, як і до цього,
      – додав науковець.

      Раніше Кендзера говорив, що на Закарпатті можливий потужний землетрус найближчим часом. Сила поштовхів могла б сягати до 8 балів за 12-бальною шкалою. Він пояснював, що сейсмічна активність, яка зачіпає Закарпаття, зазвичай трапляється раз в 100-120 років. Останні поштовхи в регіоні були зафіксовані в 1908 році – тому варто очікувати нові.

      як поводитись під час землетрусу
      Що робити під час землетрусу в приміщені / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Було багато брехні і маніпуляції, – Супрун про "чорний" піар, роботу в МОЗ та новий уряд
      сьогодні
      1098
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Землетрус Стихійні лиха Новини Закарпаття
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сьогодні , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 113
      Було багато брехні і маніпуляції, – Супрун про "чорний" піар, роботу в МОЗ та новий уряд
      сьогодні , 08:17 Було багато брехні і маніпуляції, – Супрун про "чорний" піар, роботу в МОЗ та новий уряд
      Юрій Гаврищак 1095
      Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      4 листопада , 12:38 Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      948
      Чи готовий Львів прийняти Олімпіаду: ексклюзивне інтерв'ю з керівником управління спорту міста
      сьогодні , 07:50 Чи готовий Львів прийняти Олімпіаду: ексклюзивне інтерв'ю з керівником управління спорту міста
      Станіслав Безушко 297
      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      4 листопада , 22:47 Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 6329
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук