Землетрус скасовується: сейсмолог роз'яснив дані про небезпеку в Україні

Частина регіонів України і справді перебувають у сейсмічно вразливому регіоні. Проте, потужного землетрусу на Закарпатті найближчим часом не буде. Взагалі спрогнозувати точний час і силу стихійного лиха неможливо.

Заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера пояснив, що ЗМІ неправильно передали його слова про ймовірність землетрусу в Україні найближчим часом, передає ТСН.

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Землетрус – не трамвай, він за розкладом не ходить. Якщо десь виникає напружено деформований стан, то навколо нього змінюються всі поля фізичні, і слідкування за тими полями і являє собою те, що називається ознаками можливого землетрусу. Однак всі вони разом взяті говорять про зміну напруження деформованого стану, а не про те, що буде землетрус,

– сказав сейсмолог.

За його словами, з тією енергією може бути безліч маленьких землетрусів, або вона може почати передаватися в іншу точку – тоді землетрусу не буде.

Кендзера додав, що найбільш схильні до землетрусу Закарпаття, Прикарпаття, Одещина та Крим. Усе через географічну близькість до сейсмоактивної зони Вранча, що у Румунії. Водночас Центр, Північ та Схід України менш схильні до таких катаклізмів.

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Однак передбачити, коли можуть трапитися сильні поштовхи, фактично не можливо. Навіть якщо будуть усі шість сотень ознак землетрусу – не факт, що він буде. Та й говорити про періодичність та циклічність землетрусів у певному регіоні не можна.

Після кожного землетрусу настільки змінюється геологічне середовище, що немає впевненості в тому, що надалі все триватиме так само, як і до цього,

– додав науковець.

Раніше Кендзера говорив, що на Закарпатті можливий потужний землетрус найближчим часом. Сила поштовхів могла б сягати до 8 балів за 12-бальною шкалою. Він пояснював, що сейсмічна активність, яка зачіпає Закарпаття, зазвичай трапляється раз в 100-120 років. Останні поштовхи в регіоні були зафіксовані в 1908 році – тому варто очікувати нові.