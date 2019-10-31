Жахливий землетрус на Філіппінах забрав життя дев'яти людей: фото та відео

Потужний землетрус вразив Філіппіни. За попередніми даними, дев'ять людей загинуло, ще приблизно 400 отримали поранення. Магнітуда землетруса складає 6,5 балів. Він призвів до зсувів ґрунту.

У багатьох містах на острові Мінданао зруйновані будинки. У місцевій вулканологічній службі запевняють, що поки загрози цунамі немає.

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Найбільше постраждало місто острова – Давао. До слова, це рідне місто президента Філіппін Родріго Дутерте. Під час землетрусу він перебував у власному будинку. На щастя, президент не постраждав, а от стіни його дому зазнали ушкоджень.



Епіцентр землетрусу

Наразі у регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи. Нагадаємо, що це вже третій потужний землетрус, що стався на Філіппінах у жовтні.

Дивіться відео: наслідки жахливого землетрусу на Філіппінах

Перший у середині жовтня призвів до руйнування 7 тисяч будинків. Тоді загинуло семеро людей і понад 200 зазнали поранень.

PANOORIN: Mga empleyado ng mall na nasa ika-5 palapag sa GenSan, nagsigawan at nag-iyakan kasunod ng naramdamang intensity 5 na lindol | via @JayDayupay / Kuha ni Jaime Rogelio Espina #MindanaoQuake pic.twitter.com/QhYx2CBgqf — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 29 октября 2019 г.

Following the 6.5 earthquake that struck Digos City this morning, PRC Davao del Sur Chapter rushed to treat injured patients in the area. Tents have also been set up outside the chapter to accommodate the affected.



This is the 2nd earthquake that hit Mindanao this week. pic.twitter.com/baohvR75Co — Philippine Red Cross (@philredcross) 31 октября 2019 г.