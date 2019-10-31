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      Жахливий землетрус на Філіппінах забрав життя дев'яти людей: фото та відео

      96 Читать новость на русском
      Жахливий землетрус на Філіппінах
      Жахливий землетрус на Філіппінах / www.today.com

      Потужний землетрус вразив Філіппіни. За попередніми даними, дев'ять людей загинуло, ще приблизно 400 отримали поранення. Магнітуда землетруса складає 6,5 балів. Він призвів до зсувів ґрунту.

      У багатьох містах на острові Мінданао зруйновані будинки. У місцевій вулканологічній службі запевняють, що поки загрози цунамі немає.

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      Найбільше постраждало місто острова – Давао. До слова, це рідне місто президента Філіппін Родріго Дутерте. Під час землетрусу він перебував у власному будинку. На щастя, президент не постраждав, а от стіни його дому зазнали ушкоджень. 


      Епіцентр землетрусу

      Наразі у регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи. Нагадаємо, що це вже третій потужний землетрус, що стався на Філіппінах у жовтні.

      Дивіться відео: наслідки жахливого землетрусу на Філіппінах

      Перший у середині жовтня призвів до руйнування 7 тисяч будинків. Тоді загинуло семеро людей і понад 200 зазнали поранень.

       

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Землетрус Філіппіни Стихійні лиха Жертви
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