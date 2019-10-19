В Італії сталося нове виверження вулкана Етна: влада країни закрила небо в регіоні

Нове виверження вулкана Етна, що супроводжувалося помітним посиленням сейсмічної активності, зафіксували в п'ятницю фахівці Національного інституту геофізики і вулканології Італії.

За даними інституту, землетрус магнітудою 3,3 зафіксували 17 жовтня о 04:06 за Києвом в провінції Катанія на східному узбережжі італійського острова Сицилія. Епіцентр землетрусу розташований на глибині дев'ять кілометрів, повідомила агенція ANSA.

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Пізніше вулканологи зафіксували виверження Етни, яке характеризувалося невеликими вибухами і потужним викидом попелу, вулканічних бомб і шматків розпеченого шлаку.

Оскільки всі ці явища були зафіксовані на великій висоті, адміністрація міжнародного аеропорту Катанії видала розпорядження про часткове закриття повітряного простору над містом.

У зв'язку з цим аеропорт прийматиме лише чотири авіарейсу на годину. Виліт літаків з аеропорту не обмежений і буде проводитися згідно з розкладом, однак в ситуації, що склалася вірогідні затримки рейсів. Всю інформацію про зміни в авіасполученні можна отримати на сайті аеропорту.

Що відомо про вулкан Етна?Це найвищий діючим вулкан в Європі. 14 липня виверження з так званого "нового кратера", що розташований у верхній частині південно-східного схилу Етни, супроводжувалося викидом розпеченої лави, вулканічного попелу і коливаннями земної поверхні середньої сили. З тих пір вулканологи зафіксували ще кілька менш сильних вивержень, останнє з них відбулося 11 жовтня.