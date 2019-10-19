05:04
19 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп наслідує Путіна. Іспанський сором Навального
      Вєсті Кремля
      21:43, 18 жовтня
      Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      В Італії сталося нове виверження вулкана Етна: влада країни закрила небо в регіоні

      73 Читать новость на русском
      Етна
      Етна / ANSA

      Нове виверження вулкана Етна, що супроводжувалося помітним посиленням сейсмічної активності, зафіксували в п'ятницю фахівці Національного інституту геофізики і вулканології Італії.

      За даними інституту, землетрус магнітудою 3,3 зафіксували 17 жовтня о 04:06 за Києвом в провінції Катанія на східному узбережжі італійського острова Сицилія. Епіцентр землетрусу розташований на глибині дев'ять кілометрів, повідомила агенція ANSA.

      Читайте також: У Росії вулкан викинув дев'ятикілометровий стовп попелу: відео

      Пізніше вулканологи зафіксували виверження Етни, яке характеризувалося невеликими вибухами і потужним викидом попелу, вулканічних бомб і шматків розпеченого шлаку.

      Оскільки всі ці явища були зафіксовані на великій висоті, адміністрація міжнародного аеропорту Катанії видала розпорядження про часткове закриття повітряного простору над містом.

      У зв'язку з цим аеропорт прийматиме лише чотири авіарейсу на годину. Виліт літаків з аеропорту не обмежений і буде проводитися згідно з розкладом, однак в ситуації, що склалася вірогідні затримки рейсів. Всю інформацію про зміни в авіасполученні можна отримати на сайті аеропорту.

      Що відомо про вулкан Етна?Це найвищий діючим вулкан в Європі. 14 липня виверження з так званого "нового кратера", що розташований у верхній частині південно-східного схилу Етни, супроводжувалося викидом розпеченої лави, вулканічного попелу і коливаннями земної поверхні середньої сили. З тих пір вулканологи зафіксували ще кілька менш сильних вивержень, останнє з них відбулося 11 жовтня.

      blog_ava
      Собака у військовій частині щоранку "співає" Гімн України: зворушливе відео
      18 жовтня
      1927
      Теги: Виверження вулкану авіація Землетрус
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гвоздик – Бетербієв: онлайн-трансляція чемпіонського бою
      сьогодні , 03:30 Гвоздик – Бетербієв: онлайн-трансляція чемпіонського бою
      Юрій Семенюк 227
      Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      18 жовтня , 21:01 Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      Євгенія Мазур 958
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      18 жовтня , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 1070
      "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      18 жовтня , 20:01 "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      Світлана Попова 1008
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      18 жовтня , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 1221
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук