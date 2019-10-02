У Росії вулкан викинув дев'ятикілометровий стовп попелу: відео
Вулкан Шивелуч на Камчатці 2 жовтня викинув дев'ятикілометровий стовп попелу. Поки що попіл не випав у населених пунктах Камчатки, але може випасти в Усть-Камчатському районі.
У російському МНС повідомили, що туристичних груп і маршрутів руху авіацій в районі вулкану наразі немає.
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Шивелуч викидав стовп попелу на висоту 6,8 тисячі метрів у лютому 2019 року. До цього російські служби попереджали про те, що у будь-який момент може початися сильне виверження вулкана.
Дивіться відео, як Шивелуч викидає стовп попелу:
Вулкан Шивелуч – найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки, розташований за 45 кілометрів від селища Ключі Усть-Камчатського району. Висота вулкана – 3283 метри, вік – 60-70 тисяч років. Давня назва – Суеліч, що мовою корінних жителів означало "гора, що палить".
Дивіться відео, як Шивелуч викидає стовп попелу: