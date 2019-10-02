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      У Росії вулкан викинув дев'ятикілометровий стовп попелу: відео

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      Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув стовп попелу – відео 02.10.2019
      Вулкан Шивелуч викинув дев'ятикілометровий стовп попелу / ГУ МНС Камчатки

      Вулкан Шивелуч на Камчатці 2 жовтня викинув дев'ятикілометровий стовп попелу. Поки що попіл не випав у населених пунктах Камчатки, але може випасти в Усть-Камчатському районі.

      У російському МНС повідомили, що туристичних груп і маршрутів руху авіацій в районі вулкану наразі немає.

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      Шивелуч викидав стовп попелу на висоту 6,8 тисячі метрів у лютому 2019 року. До цього російські служби попереджали про те, що у будь-який момент може початися сильне виверження вулкана.

      Дивіться відео, як Шивелуч викидає стовп попелу:

      Вулкан Шивелуч – найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки, розташований за 45 кілометрів від селища Ключі Усть-Камчатського району. Висота вулкана – 3283 метри, вік – 60-70 тисяч років. Давня назва – Суеліч, що мовою корінних жителів означало "гора, що палить".

      Дивіться відео, як Шивелуч викидає стовп попелу:

       

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      Теги: Новини Росії Виверження вулкану Екологія клімат Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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