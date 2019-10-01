Величезний айсберг вагою 315 мільярдів тонн відколовся від Антарктиди
Від одного з узбережь Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг площею 1636 квадратних кілометрів.
Айсберг має назву D28 і утворився він в зоні Антарктиди, що має назву Емер, повідомляє BBC. До речі, саме там айсберги відколюються досить регулярно.
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Площа велетенського льодовика майже дорівнює розмірам шотландського острова Скай.
Фото айсберга D28
Професор Хелен Фрікер з Інституту океанографії імені Скріппса ще в 2002 році заявила, що з цієї частини шельфового льодовика відколеться великий айсберг в 2010-2015 роках.
Вона підкреслила, що утворення D28 не слід пов'язувати зі змінами клімату.
Хоча в Антарктиді є про що турбуватися, приводів для тривоги конкретно щодо цього шельфовому льодовику поки немає,
– сказала Фрікер.
Однак науковці ретельно відстежуватимуть рух айсберга, в тому числі за допомогою супутників. В найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для кораблів.