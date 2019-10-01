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      Величезний айсберг вагою 315 мільярдів тонн відколовся від Антарктиди

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      Науковці стежитимуть за рухом льодовика
      Науковці стежитимуть за рухом льодовика / CopernicusEU

      Від одного з узбережь Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг площею 1636 квадратних кілометрів.

      Айсберг має назву D28 і утворився він в зоні Антарктиди, що має назву Емер, повідомляє BBC. До речі, саме там айсберги відколюються досить регулярно.

      Важливо: У Європі під загрозою вимирання опинилися горобина і кінський каштан

      Площа велетенського льодовика майже дорівнює розмірам шотландського острова Скай.

      Айсберг D28 Антарктида
      Фото айсберга D28

      Професор Хелен Фрікер з Інституту океанографії імені Скріппса ще в 2002 році заявила, що з цієї частини шельфового льодовика відколеться великий айсберг в 2010-2015 роках.

      Вона підкреслила, що утворення D28 не слід пов'язувати зі змінами клімату.

      Хоча в Антарктиді є про що турбуватися, приводів для тривоги конкретно щодо цього шельфовому льодовику поки немає,
      – сказала Фрікер.

      Однак науковці ретельно відстежуватимуть рух айсберга, в тому числі за допомогою супутників. В найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для кораблів.

       

      blog_ava
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      Теги: Екологія Водний транспорт
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