Огромный айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды

От одного из побережий Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг площадью 1636 квадратных километров.

Айсберг называется D28 и образовался он в зоне Антарктиды под названием Эмер, сообщает BBC. Кстати, именно там айсберги откалываются довольно регулярно.

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Площадь гигантского ледника почти равна размерам шотландского острова Скай.



Фото айсберга D28

Профессор Хелен Фрикер из Института океанографии имени Скриппса еще в 2002 году заявила, что с этой части шельфового ледника отколется большой айсберг в 2010-2015 годах.

Она подчеркнула, что образование D28 не следует связывать с изменениями климата.

Хотя в Антарктиде есть о чем беспокоиться, поводов для тревоги конкретно об этом шельфовом леднике пока нет,

– сказала Фрикер.

Однако ученые будут тщательно отслеживать движение айсберга, в том числе с помощью спутников. В ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для кораблей.