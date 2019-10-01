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      Огромный айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды

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      Ученые будут следить за движением ледника
      Ученые будут следить за движением ледника / CopernicusEU

      От одного из побережий Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг площадью 1636 квадратных километров.

      Айсберг называется D28 и образовался он в зоне Антарктиды под названием Эмер, сообщает BBC. Кстати, именно там айсберги откалываются довольно регулярно.

      Важно: В Европе под угрозой вымирания оказались рябина и конский каштан

      Площадь гигантского ледника почти равна размерам шотландского острова Скай.

      Айсберг D28 Антарктида
      Фото айсберга D28

      Профессор Хелен Фрикер из Института океанографии имени Скриппса еще в 2002 году заявила, что с этой части шельфового ледника отколется большой айсберг в 2010-2015 годах.

      Она подчеркнула, что образование D28 не следует связывать с изменениями климата.

      Хотя в Антарктиде есть о чем беспокоиться, поводов для тревоги конкретно об этом шельфовом леднике пока нет,
      – сказала Фрикер.

      Однако ученые будут тщательно отслеживать движение айсберга, в том числе с помощью спутников. В ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для кораблей.

       

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      Теги: Водный транспорт Экология
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