В России вулкан выбросил девятикилометровый столб пепла: видео

Вулкан Шивелуч на Камчатке 2 октября выбросил девятикилометровый столб пепла. Пока пепел не выпал в населенных пунктах Камчатки, но может выпасть в Усть-Камчатском районе.

В российском МЧС сообщили,что туристических групп и маршрутов движения авиаций в районе вулкана пока нет.

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Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,8 тысячи метров в феврале 2019 года. До этого российские службы предупреждали о том, что в любой момент может начаться сильное извержение вулкана.

Смотрите видео, как Шивелуч выбрасывает столб пепла:

Вулкан Шивелуч – самый северный из действующих вулканов Камчатки, расположенный в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота вулкана – 3283 метра, возраст – 60-70 тысяч лет. Древнее название – Суэлич, что языком коренных жителей означало "горящая гора".

Смотрите видео, как Шивелуч выбрасывает столб пепла: