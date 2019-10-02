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      В России вулкан выбросил девятикилометровый столб пепла: видео

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      Вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла
      Вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла / ГУ МЧС Камчатки

      Вулкан Шивелуч на Камчатке 2 октября выбросил девятикилометровый столб пепла. Пока пепел не выпал в населенных пунктах Камчатки, но может выпасть в Усть-Камчатском районе.

      В российском МЧС сообщили,что туристических групп и маршрутов движения авиаций в районе вулкана пока нет.

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      Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,8 тысячи метров в феврале 2019 года. До этого российские службы предупреждали о том, что в любой момент может начаться сильное извержение вулкана.

      Смотрите видео, как Шивелуч выбрасывает столб пепла:

      Вулкан Шивелуч – самый северный из действующих вулканов Камчатки, расположенный в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота вулкана – 3283 метра, возраст – 60-70 тысяч лет. Древнее название – Суэлич, что языком коренных жителей означало "горящая гора".

      Смотрите видео, как Шивелуч выбрасывает столб пепла:

       

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      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие климат Экология Извержение вулкана
      Источник: 24 канал
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