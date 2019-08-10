Пожар в Нотр-Даме: почему откладывается реконструкция

Ремонтные работы в парижском соборе Нотр-Дам, который пострадал после пожара, откладываются, чтобы принять новые меры безопасности для защиты рабочих и жителей окрестностей от свинца.

Работы были прекращены 25 июля после того, как обнаружили, что сотрудники не придерживаются основных процедур по безопасности, сообщает Bloomberg. Например, не используют защитную одежду во время работ.

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Профсоюзы и местные ассоциации призвали полностью закрыть площадку по выполнению ремонтных работ из-за риска отравления 400 тоннами свинца, который выделился после пожара.



Собор Парижской Богоматери после пожара

Специальные команды начнут трехнедельное глубокое очищение местных улиц и школ на следующей неделе.

Ранее была проведена очистка территории вокруг собора. Региональное управление здравоохранения также заявило, что в четырех из 12 местных школ выявили ненормальный уровень свинца, и после этого решили провести повторную дезактивацию.

Фактическая реконструкция крыши собора еще не началась, так, до сих пор проводились работы по оценке ущерба и укрепление конструкции. Позже будет проведен конкурс по выбору дизайна для шпиля.

В общем, по самым оптимистичным прогнозам специалистов, реставрация собора может растянуться на 5 лет. Архитекторы и реставраторы до сих пор не определились, восстанавливать ли разрушенный пожаром шпиль в первоначальном виде или заменить его новой конструкцией.

В середине июня – через два месяца после страшного пожара 15 апреля 2019 года – в соборе Парижской Богоматери возобновили богослужения.

Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери?

Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери – одна из самых популярных достопримечательностей Парижа, которая является его своеобразной визиткой. Здание возводили почти 200 лет – с середины XII до середины XIV века. 15 апреля 2019 года мировые СМИ взорвались новостью: часть собора Парижской Богоматери охватил масштабный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать через 9 часов.

Строительство собора началось в 1163 году, когда был заложен первый камень, и длилось целых 182 года. Больше интересных фактов о соборе Парижской Богоматери читайте в нашем материале.

Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи. Вследствие обвала крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции пообещал восстановить Нотр-Дам.

Также французские миллиардеры не выполнили своего обещания о перечислении материальной помощи для восстановления разрушенного собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара в апреле 2019 года.

Смотрите видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)