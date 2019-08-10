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      Пожежа в Нотр-Дамі: чому відкладається реконструкція

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      Пожежа в Нотр-Дамі
      Пожежа в Нотр-Дамі / Getty image

      Ремонтні роботи паризького собору Нотр-Дам, який постраждав після пожежі, відкладаються, щоб вжити нові заходи безпеки для захисту робітників і жителів околиць від свинцю.

      Роботи були припинені з 25 липня після того, як виявили, що співробітники не дотримуються основних процедур з безпеки, повідомляє Bloomberg. Наприклад, не використовують захисний одяг під час робіт.

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      Профспілки та місцеві асоціації закликали повністю закрити майданчик із виконання ремонтних робіт через ризик отруєння 400 тоннами свинцем, який виділився після пожежі.

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      Собор Паризької Богоматері після пожежі

      Спеціальні команди почнуть тритижневе глибоке очищення місцевих вулиць і шкіл наступного тижня.

      Раніше було проведено очищення території навколо собору. Регіональне управління охорони здоров’я також заявило, що у чотирьох із 12 місцевих шкіл виявило ненормальний рівень свинцю, і після цього вирішили провести повторну дезактивацію.

      Фактична реконструкція даху собору ще не почалася, оскільки досі проводилися роботи з оцінки збитків та зміцнення конструкції. Пізніше буде проведено конкурс із вибору дизайну для шпиля.

      Загалом, за найоптимістичнішими прогнозами спеціалістів, реставрація Собору може розтягнутись на 5 років. Архітектори та реставратори досі не визначились чи відновлювати зруйнований пожежею шпиль у первісному вигляді чи замінити його новою конструкцією.

      У середині червня – через два місяці після страшної пожежі 15 квітня 2019 – у Соборі Паризької Богоматері відновили богослужіння.

      Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері?

      Нотр-Дам або Собор Паризької Богоматері – одна з найпопулярніших пам'яток Парижа, яка є його своєрідною візиткою. Будівлю зводили майже 200 років – з середини ХІІ до середини XIV століття. 15 квітня 2019 року світові ЗМІ вибухнули новиною: частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати через 9 годин.

      Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Більше цікавих фактів про Собор Паризької Богоматер  читайте у нашому матеріалі.

      Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції пообіцяв відновити Нотр-Дам.

      Також французькі мільярдери не виконали своєї обіцянки про перерахування матеріальної допомоги для відновлення зруйнованого собору Паризької Богоматері, який постраждав внаслідок пожежі у квітні 2019 року.

      Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

       

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      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Новини нерухомості Новини нерухомості світу
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