Пожежа в Нотр-Дамі: чому відкладається реконструкція

Ремонтні роботи паризького собору Нотр-Дам, який постраждав після пожежі, відкладаються, щоб вжити нові заходи безпеки для захисту робітників і жителів околиць від свинцю.

Роботи були припинені з 25 липня після того, як виявили, що співробітники не дотримуються основних процедур з безпеки, повідомляє Bloomberg. Наприклад, не використовують захисний одяг під час робіт.

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Профспілки та місцеві асоціації закликали повністю закрити майданчик із виконання ремонтних робіт через ризик отруєння 400 тоннами свинцем, який виділився після пожежі.



Собор Паризької Богоматері після пожежі

Спеціальні команди почнуть тритижневе глибоке очищення місцевих вулиць і шкіл наступного тижня.

Раніше було проведено очищення території навколо собору. Регіональне управління охорони здоров’я також заявило, що у чотирьох із 12 місцевих шкіл виявило ненормальний рівень свинцю, і після цього вирішили провести повторну дезактивацію.

Фактична реконструкція даху собору ще не почалася, оскільки досі проводилися роботи з оцінки збитків та зміцнення конструкції. Пізніше буде проведено конкурс із вибору дизайну для шпиля.

Загалом, за найоптимістичнішими прогнозами спеціалістів, реставрація Собору може розтягнутись на 5 років. Архітектори та реставратори досі не визначились чи відновлювати зруйнований пожежею шпиль у первісному вигляді чи замінити його новою конструкцією.

У середині червня – через два місяці після страшної пожежі 15 квітня 2019 – у Соборі Паризької Богоматері відновили богослужіння.

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері?

Нотр-Дам або Собор Паризької Богоматері – одна з найпопулярніших пам'яток Парижа, яка є його своєрідною візиткою. Будівлю зводили майже 200 років – з середини ХІІ до середини XIV століття. 15 квітня 2019 року світові ЗМІ вибухнули новиною: частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати через 9 годин.

Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Більше цікавих фактів про Собор Паризької Богоматер читайте у нашому матеріалі.

Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції пообіцяв відновити Нотр-Дам.

Також французькі мільярдери не виконали своєї обіцянки про перерахування матеріальної допомоги для відновлення зруйнованого собору Паризької Богоматері, який постраждав внаслідок пожежі у квітні 2019 року.

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