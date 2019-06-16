12:18
16 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      У Нотр-Дамі відбулася перша служба після пожежі

      99 Читать новость на русском
      Пожежа у Нотр-Дамі
      Пожежа у Нотр-Дамі / Фото з відкритих джерел

      У Соборі Паризької Богоматері вперше після пожежі провели месу. В ній взяли участь 30 людей, половина – священики.

      Присутні були в захисних касках, повідомляє Catholic Sat.

      Читайте також: Чи можливо відновити Нотр-Дам за 5 років

      Служба відбулась у капличці, яку не пошкодила пожежа. Вів її архиєпископ Парижа, який зазначив, що це – певне послання надії для всіх вірян.

      Дивіться відео коментаря Мішеля Опеті:

      Що трапилось із Собором Паризької Богоматері? Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.

      Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

      Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу

       

      blog_ava
      День Святої Трійці 2019: привітання зі святом в прозі та віршах
      сьогодні
      4591
      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Релігія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зачем Кремль и власти "ДНР" устроили шоу с паспортами России
      сьогодні , 12:01 Зачем Кремль и власти "ДНР" устроили шоу с паспортами России
      Злой Одессит 351
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      14 червня , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 4860
      День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      сьогодні , 10:00 День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      Юлія Турелик 653
      Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      сьогодні , 09:00 Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      Повернись живим 360
      Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      15 червня , 21:00 Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      8226
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук