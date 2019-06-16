У Нотр-Дамі відбулася перша служба після пожежі
У Соборі Паризької Богоматері вперше після пожежі провели месу. В ній взяли участь 30 людей, половина – священики.
Присутні були в захисних касках, повідомляє Catholic Sat.
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Служба відбулась у капличці, яку не пошкодила пожежа. Вів її архиєпископ Парижа, який зазначив, що це – певне послання надії для всіх вірян.
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Що трапилось із Собором Паризької Богоматері? Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.
Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу