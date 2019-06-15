У Нотр-Дамі відзвітували про відсутність пожертвувань від мільярдерів

Французькі мільярдери не виконали своєї обіцянки про перерахування матеріальної допомоги для відновлення зруйнованого собору Паризької Богоматері, який постраждав внаслідок пожежі у квітні 2019 року.

Представники ділових і церковних кіл зазначили, що в благодійний фонд, створений для збору пожертв на реконструкцію постраждалого національного пам'ятника, не надійшло жодного цента від французьких мільярдерів, повідомило видання Bloomberg.

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Представник прес-служби собору Анрі Фіно наголосив, що побоювання великих інвесторів пов'язані з бажанням знати, на що саме будуть витрачатися їхні гроші. France Info пише, що вони чекають планів реконструкції й тільки після цього будуть перераховувати гроші у фонд.

Наразі зібрано дев'ять відсотків від обіцяних пожертв на реконструкцію. При цьому 90 відсотків грошей надійшли зі США.

"Американці дуже щедрі до Нотр-Даму, і пам'ятник дуже люблять у США, – зауважив президент благодійного фонду "Друзі Нотр-Дама" Мішель Піко.

У квітні повідомлялося, що сумарні пожертвування на відновлення собору Паризької Богоматері перевалили за мільярд євро. До цього французька сім'я Арно, яка володіє групою компаній Louis Vuitton Moet Hennessy, оголосила про пожертвування 200 мільйонів євро на реставрацію собору Паризької Богоматері. Це у два рази перевищує пожертвування які обіцяли перерахувати французькі бізнесмени Піно, яким належать компанії Artemis (володіє аукціонним будинком Christie's) і Kering (володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent та інші).

Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.



До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Більше цікавих фактів про Собор Паризької Богоматері читайте у нашому матеріалі.

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