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      Кровавые столкновения в Колумбии: более 300 раненых, трое погибших – фото, видео

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      Протесты в Колумбии / EPA / UPG

      В Колумбии трое людей погибли в результате массовых протестов против правительства страны. Ранения получили 122 демонстранта и 150 сотрудников полиции.

      В столице страны Боготе с пятницы ввели комендантский час. Находиться на улице запрещено с 21:00 до 6:00. Об этом сообщает издание El Tiempo.

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      Президент Колумбии Иван Дуке в очередном телевизионном обращении призвал к "национальному диалогу" по социальной политике, который бы позволил "ликвидировать социальное неравенство".

      Сотни демонстрантов тем временем продолжают митинг возле резиденции президента, поют национальный гимн и гремят кастрюлями.

       

      Антиправительственные протесты в Колумбии / Фото EPA / соцсети

      Смотрите видео массовых столкновений в Колумбии:

      Что известно об антиправительственных протестах в Колумбии?Массовые протесты в Колумбии начались 21 ноября. Более 200 тысяч человек вышли на улицы в крупнейших городах страны, выражая недовольство политикой консервативного правительства под руководством президента Ивана Дуке. Поводом для этих выступлений стали планы правительства повысить пенсионный возраст и провести реформу рынка труда на фоне экономического кризиса.

      Ранее в Боготе на улицы вывели более 20 тысяч полицейских, которые применили слезоточивый газ и световые гранаты против демонстрантов, многие из которых были в масках и бросали в полицейских камни.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Латинськая Америка Протесты Колумбия столкновения
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