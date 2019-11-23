Кровавые столкновения в Колумбии: более 300 раненых, трое погибших – фото, видео
В Колумбии трое людей погибли в результате массовых протестов против правительства страны. Ранения получили 122 демонстранта и 150 сотрудников полиции.
В столице страны Боготе с пятницы ввели комендантский час. Находиться на улице запрещено с 21:00 до 6:00. Об этом сообщает издание El Tiempo.
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Президент Колумбии Иван Дуке в очередном телевизионном обращении призвал к "национальному диалогу" по социальной политике, который бы позволил "ликвидировать социальное неравенство".
Сотни демонстрантов тем временем продолжают митинг возле резиденции президента, поют национальный гимн и гремят кастрюлями.
Антиправительственные протесты в Колумбии / Фото EPA / соцсети
Смотрите видео массовых столкновений в Колумбии:
Что известно об антиправительственных протестах в Колумбии?Массовые протесты в Колумбии начались 21 ноября. Более 200 тысяч человек вышли на улицы в крупнейших городах страны, выражая недовольство политикой консервативного правительства под руководством президента Ивана Дуке. Поводом для этих выступлений стали планы правительства повысить пенсионный возраст и провести реформу рынка труда на фоне экономического кризиса.
Ранее в Боготе на улицы вывели более 20 тысяч полицейских, которые применили слезоточивый газ и световые гранаты против демонстрантов, многие из которых были в масках и бросали в полицейских камни.
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