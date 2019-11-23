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      Криваві сутички у Колумбії: понад 300 поранених, троє загиблих – фото, відео

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      Протести у Колумбії / EPA / UPG

      У Колумбії троє людей загинули в результаті масових протестів проти уряду країни. Поранення отримали 122 демонстранти і 150 співробітників поліції.

      У столиці країни Боготі з п'ятниці ввели комендантську годину. Перебувати на вулиці заборонено з 21:00 по 6:00 годину. Про це повідомляє видання El Tiempo.

      Варто знати: Президентські вибори у Колумбії: їх результати можуть зруйнувати мир у країні

      Президент Колумбії Іван Дуке у черговому телевізійному зверненні закликав до "національного діалогу" щодо соціальної політики, яка б дозволила "ліквідувати соціальну нерівність".

      Сотні демонстрантів тим часом продовжують мітинг біля резиденції президента, співаючи національний гімн і торохтячи каструлями.

       

      Антиурядові протести у Колумбії / Фото EPA / соцмережі

      Дивіться відео масових сутичок у Колумбії:

      Що відомо про антиурядові протести у Колумбії?Масові протести у Колумбії розпочалися 21 листопада. Понад 200 тисяч людей вийшли на вулиці у найбільших містах країни, висловлюючи невдоволення політикою консервативного уряду під керівництвом президента Івана Дуке. Приводом для цих виступів стали плани уряду підвищити пенсійний вік і провести реформу ринку праці на тлі економічної кризи.

      Раніше в Боготі на вулиці вивели понад 20 тисяч поліцейських, які застосували сльозогінний газ і світлові гранати проти демонстрантів, багато з яких були в масках і кидали в поліцейських камінням.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Колумбія Протести Латинська Америка Сутички
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