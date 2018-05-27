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У Колумбії розпочалися президентські вибори: їх результати можуть зруйнувати мир у країні

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Від результату президентських виборів залежить, чи слід очікувати Колумбії мирного неба у найближчому майбутньому.
Від результату президентських виборів залежить, чи слід очікувати Колумбії мирного неба у найближчому майбутньому. / noticiasdevenezuela.org

27 травня у Колумбії розпочалися президентські вибори. Від їхнього результату залежить, чи слід очікувати країні мирного неба у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що це перші вибори президента, які відбуваються після підписання мирної угоди з угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC). На них виборці мають обрати наступника президента Хуана Мануеля Сантоса, який у 2016 році отримав Нобелівську премію миру за врегулювання цього п’ятдесятирічного конфлікту.

Провідним кандидатом на цих виборах вважають Івана Дуке від правої партії "Демократичний центр". Він – противник нинішньої мирної угоди з FARC. Зокрема, Дуке прагне відправити до в’язниць колишніх повстанців за військові злочини.

Другим за популярністю кандидатом на виборах у Колумбії є екс-мер столиці країни Боготи Густаво Петро. Раніше він був членом повстанського руху М-19, яке у 1985 році захопило будівлю палацу правосуддя в Боготі. Петро обіцяє переглянути економічну політику Колумбії з тим, щоб перерозподілити доходи від багатих до бідних.

Окрім цих двох кандидатів, за крісло президента Колумбії також змагаються самовисуванець, математик Серджіо Фахардо і колишній віце-прем'єр-міністр Герман Варгас, який має підтримку президента Сантоса.

Нагадаємо, нещодавно чинний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос заявив про вступ країни у НАТО в якості глобального партнера.

Що таке FARC?Це ліва колумбійська повстанська організація, яка була сформована у 1960-их роках, як військове крило Комуністичної партії Колумбії. Хоча спочатку FARC дійсно виступала, як партизанське ліворадикальне з'єднання, пізніше у 1980-их почала також займатися наркоторгівлею і викраденням заручників.
Конфлікт між владою Колумбії і бойовиками FARC тривав понад 50 років. Через нього з початку 1960-х років загинули близько 260 тисяч осіб, понад 60 тисяч вважаються зниклими безвісти. Ще близько 7 мільйонів людей були змушені покинути рідні місця. Найбільшу увагу організація привертає до себе завдяки великій кількості заручників, яку вона утримує. Їх беруть переважно для отримання викупу і як інструмент впливу на уряд країни.
 Протистояння офіційно завершилося 15 серпня 2017 року. В цей день в місті Фонсека на північному сході Колумбії бойовики FARC здали понад 8 тисяч одиниць зброї і близько 1,3 мільйона одиниць боєприпасів.

Теги: Новини політики День виборів Колумбія
Джерело: 24 Канал
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