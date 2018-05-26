Колумбія стане глобальним партнером НАТО

Вже наступного тижня Колумбія приєднається до НАТО у якості глобального партнера.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент латиноамериканської країни Хуан Мануель Сантос.

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Ще одна чудова новина. Наступного тижня ми формалізуємо вступ Колумбії до НАТО як глобальний партнер,

– написав колумбійський лідер.

Окрім цього, Сантос підкреслив, що Колумбія стане поки єдиною державою Латинської Америки, яка матиме такий привілей.

Зазначимо також, що НАТО не мають наміру переглядати політику щодо України через відповідну ініціативу угорського уряду. У Брюсселі зазначили, що бачать прогрес реформ саме в тих сферах, які Будапешт у своєму зверненні поставив під сумнів.