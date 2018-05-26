Колумбия станет глобальным партнером НАТО
Уже на следующей неделе Колумбия присоединится к НАТО в качестве глобального партнера.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент латиноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос.
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Еще одна замечательная новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО как глобального партнера,
– написал колумбийский лидер.
Кроме этого, Сантос подчеркнул, что Колумбия станет пока единственным государством Латинской Америки, которое будет иметь такую привилегию.
Отметим также, что в НАТО не намерены пересматривать политику в отношении Украины из-за соответствующей инициативы венгерского правительства. В Брюсселе отметили, что видят прогресс реформ именно в тех сферах, которые Будапешт в своем обращении поставил под сомнение.