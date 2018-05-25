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Учения НАТО: в страны Балтии и Польшу США перебрасывают тысячи боевых машин

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Учения НАТО: в страны Балтии и Польшу США перебрасывают тысячи боевых машин
Учения НАТО: в страны Балтии и Польшу США перебрасывают тысячи боевых машин / gettyimage

Соединенные Штаты Америки направляют две огромные колонны американских боевых машин в Польшу и страны Балтии. Колонны двигаются в заданном направлении через восточные регионы Германии.

Об этом сообщил начальник штаба американского военного контингента в Европе бригадный генерал Кай Роршнайдер, передает DW.

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Сообщается, что около 2000 машин направляются на учения НАТО в страны Балтии.

Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.

Передислокация техники осуществляется в рамках операции "Атлантическая решимость" ("Atlantic Resolve"), с помощью которой армия США желает усилить союзников по НАТО в Восточной Европе.

Теги: Новости политики Новости США Оружие Новости Польши НАТО
Источник: 24 Канал
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