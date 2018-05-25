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Навчання НАТО: в країни Балтії і Польщу США перекидають тисячі бойових машин

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Навчання НАТО: в країни Балтії і Польщу США перекидають тисячі бойових машин
Навчання НАТО: в країни Балтії і Польщу США перекидають тисячі бойових машин / gettyimage

Сполучені Штати Америки направляють дві величезні колони американських бойових машин у Польщу та країни Балтії. Колони рухаються у заданому напрямку через східні регіони Німеччини.

Про це повідомив начальник штабу американського військового контингенту в Європі бригадний генерал Кай Роршнайдер, передає DW.

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Повідомляється, що близько 2000 машин направляються на навчання НАТО в країни Балтії.

Одночасно в Польщу перекидаються ще 1400 транспортних засобів, які нещодавно прибули в бельгійський Антверпен.

Передислокація техніки здійснюється в рамках операції "Атлантична рішучість" ("Atlantic Resolve"), з допомогою якої армія США бажає посилити союзників по НАТО у Східній Європі.

Теги: Новини політики Зброя НАТО Новини США Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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