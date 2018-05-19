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Потужний прорив греблі у Колумбії: евакуйовано десятки тисяч людей (відео)

879 Читать новость на русском
Гребля у Колумбії
Гребля у Колумбії / www.vladtime.ru

Близько 600 людей залишилися без своїх будинків, також були зруйновані два мости, дві школи і лікарня.

Про це інформував Los Angeles Time.

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Прорив греблі в Колумбії, що спричинений помилками при будівництві гідроелектростанції, потрапив на відео. У ролику видно, як люди тікають від потужного потоку води, що пробився через тунель.

Фото з місця інциденту
Фото з місця інциденту

Як повідомляють місцеві ЗМІ, десяткам тисяч людей довелося евакуюватися після того, як річка Каука прорвала дренажний тунель. Близько 600 людей залишилися без своїх будинків, також були зруйновані два мости, дві школи і лікарня.

Місцева влада оголосила про евакуацію в восьми муніципалітетах, побоюючись нових затоплень, через які можуть постраждати сотні тисяч людей. Губернатор департаменту Антіокия назвав те, що відбувається національним лихом.

Потужний прорив греблі в Колумбії

 

Теги: Новини України Колумбія
Джерело: 24 Канал
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