Мощный прорыв плотины в Колумбии: эвакуированы десятки тысяч человек (видео)

Около 600 человек остались без своих домов, также были разрушены два моста, две школы и больница.

Об этом информировал Los Angeles Time.

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Прорыв плотины в Колумбии, вызванный ошибками при строительстве гидроэлектростанции, попал на видео. В ролике видно, как люди убегают от мощного потока воды, который пробился через тоннель.



Фото с места инцидента

Как сообщают местные СМИ, десяткам тысяч людей пришлось эвакуироваться после того, как река Каука прорвала дренажный тоннель. Около 600 человек остались без своих домов, также были разрушены два моста, две школы и больница.

В среду местные власти объявили об эвакуации в восьми муниципалитетах, опасаясь новых затоплений, из-за которых могут пострадать сотни тысяч людей. Губернатор департамента Антьокия в понедельник назвал происходящее национальным бедствием.

Мощный прорыв плотины в Колумбии